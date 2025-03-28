Pankreas kanseri riskini artıran 5 besin: DNA hasarına da yol açıyor
Dünyadaki en ölümcül kanser türlerinin başında gelen pankreas kanseri, genellikle cilt sararması, koyu renkli idrar, üst karın ağrısı, kaşıntı ve mide bulantısı gibi belirtilerle kendisini ele veriyor. Sosyal medyada pankreas kanseri riskini artıran besinleri açıklayan Dr. Sermed Mezher, bu gıdaların uzun vadede DNA hasarına yol açabileceğinin de altını çizdi.
Uzman isim, yanmış besinlerin prostat, bağırsak ve pankreas kanseri gibi ciddi hastalıkların riskini artırabilen toksik bileşikler içerdiğini belirtti. Bu besinlerde bulunan heterosiklik aminler ve polisiklik aromatik hidrokarbonlar, uzun vadede DNA hasarına da yol açabiliyor. Özellikle mangalda pişirilen etlerde bu kimyasalların yüksek seviyelerde oluştuğu, daha önceki çalışmalarda da ortaya konmuştu.