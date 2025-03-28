Pankreas kanseri riskini artıran 5 besin: DNA hasarına da yol açıyor

2019 yılında yapılan bir araştırma, sadece bir dilim pastırmanın bile bağırsak kanseri riskini beşte bir oranında artırabileceğini gözler önüne sermişti.

Dr. Mezher'in "tüketilmemesi gerekenler'' listesinde yer alan son madde ise alkol. Alkolün vücutta asetaldehit adlı toksik bir maddeye dönüşerek DNA hasarına yol açabileceği ve hücre onarımını engelleyebileceği belirtiliyor.