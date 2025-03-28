Pankreas kanseri riskini artıran 5 besin: DNA hasarına da yol açıyor

Dünyadaki en ölümcül kanser türlerinin başında gelen pankreas kanseri, genellikle cilt sararması, koyu renkli idrar, üst karın ağrısı, kaşıntı ve mide bulantısı gibi belirtilerle kendisini ele veriyor. Sosyal medyada pankreas kanseri riskini artıran besinleri açıklayan Dr. Sermed Mezher, bu gıdaların uzun vadede DNA hasarına yol açabileceğinin de altını çizdi.

Pankreas kanseri riskini artıran 5 besin: DNA hasarına da yol açıyor - 1

Uzman isim, yanmış besinlerin prostat, bağırsak ve pankreas kanseri gibi ciddi hastalıkların riskini artırabilen toksik bileşikler içerdiğini belirtti. Bu besinlerde bulunan heterosiklik aminler ve polisiklik aromatik hidrokarbonlar, uzun vadede DNA hasarına da yol açabiliyor. Özellikle mangalda pişirilen etlerde bu kimyasalların yüksek seviyelerde oluştuğu, daha önceki çalışmalarda da ortaya konmuştu.

N-LIFE HABERLERİ

Pankreas kanseri riskini artıran 5 besin: DNA hasarına da yol açıyor - 2

Daily Mail'de yer alan haberde, patates ve ekmek gibi karbonhidrat bazlı gıdaların aşırı pişirilmesinin de kanserle bağlantılı olduğu öne sürüldü. Bu gıdalardaki şekerler ve proteinlerin ısındıklarında toksik bir molekül olan akrilamid oluşturduğu, akrilamidin ise böbrek, endometriyal ve yumurtalık kanserlerine neden olabileceği belirtildi. Ancak bazı uzmanlar, yanmış ekmek ya da patatesin kanser riskini artırdığı konusunda net bir kanıya varamadıklarını dile getiriyor.

Pankreas kanseri riskini artıran 5 besin: DNA hasarına da yol açıyor - 3

Dr. Mezher, pankreas kanserine yakalanma olasılığını yükselten bir diğer besin grubunun ise işlenmiş etler olduğunu söyledi. Sosis, pastırma, jambon ve sucuk gibi gıdalar, Dünya Sağlık Örgütü tarafından "birinci grup kanserojen" olarak sınıflandırılmış durumda. Bu gıdalarda bulunan nitrit ve nitratlar, bağırsaklarda tümör oluşumuna yol açabilen kimyasal reaksiyonları tetikleyebiliyor. Nitratlar, sindirim sisteminde N-nitrozo kimyasallarına dönüşerek kanser riskini artırabiliyor.

Pankreas kanseri riskini artıran 5 besin: DNA hasarına da yol açıyor - 4

2019 yılında yapılan bir araştırma, sadece bir dilim pastırmanın bile bağırsak kanseri riskini beşte bir oranında artırabileceğini gözler önüne sermişti. 

Dr. Mezher'in "tüketilmemesi gerekenler'' listesinde yer alan son madde ise alkol. Alkolün vücutta asetaldehit adlı toksik bir maddeye dönüşerek DNA hasarına yol açabileceği ve hücre onarımını engelleyebileceği belirtiliyor. 

Pankreas kanseri riskini artıran 5 besin: DNA hasarına da yol açıyor - 5

İngiltere'de her yıl 44.000'den fazla bağırsak kanseri teşhisi konurken, ABD'de ise bu sayı yaklaşık 142.000. Yaşlı nüfusta kanser oranları sabit kalırken, genç yetişkinlerde son 30 yılda bağırsak kanseri tanısı yüzde 50 oranında arttı.

Pankreas kanseri riskini artıran 5 besin: DNA hasarına da yol açıyor - 6

Doktorlar; obezite, aşırı antibiyotik kullanımı, cep telefonu radyasyonu ve içme suyundaki plastik parçacıklarının bu artışa neden olabileceğini tahmin ediyor. Ancak bazı bilim insanları, bu yükselişin başlıca sebepleri arasında aşırı işlenmiş gıda tüketiminin yer alabileceğini ve bu tür gıdaların sigara kadar tehlikeli olabileceğini vurguluyor.

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