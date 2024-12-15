Pankreas kanserine neden oluyor: Milyonlarca kişinin favori besini

Kuzey Amerika, Avrupa ve Avustralya gibi ülkelerde daha çok görülen pankreas kanserinin oluşumunda genellikle aşırı kilo, yüksek kolesterol ve diyabet gibi faktörler etkili olur. Ancak uzmanlar, pankreas kanserinin ortaya çıkışında beslenme tarzının da oldukça önemli olduğunu belirterek uyardı. İşte pankreas kanserine yakalanma riskini artıran 7 faktör:

Pankreas kanserine neden oluyor: Milyonlarca kişinin favori besini - 1

DÜŞÜK LİFLİ GIDALAR

Lif açısından zengin gıdaların tüketilmesi, sindirim sistemi sağlığını iyileştirebilir ve pankreas kanseri riskini azaltabilir. 2011 yılında yapılan bir çalışmada; makarna, beyaz ekmek ve patates gibi düşük lifli diyet uygulayan bireylerin pankreas kanserine daha yatkın oldukları gözlemlendi. Lif, sindirim sisteminin düzenli çalışmasına yardımcı olarak toksinlerin vücuttan atılmasını destekler ve inflamasyonu azaltır.

N-LIFE HABERLERİ

Pankreas kanserine neden oluyor: Milyonlarca kişinin favori besini - 2

AŞIRI ET TÜKETİMİ

Kırmızı et ve işlenmiş etlerin aşırı tüketiminin, pankreas kanseri ile bağlantılı olduğu ortaya çıktı. 2014 yılında yapılan bir meta-analiz, kırmızı etin fazla tüketilmesinin pankreas kanseri riskini artırabileceğini ortaya koydu. İşlenmiş etlerde bulunan nitrat ve nitrit gibi koruyucu maddeler de kanserojen etki gösterebilir. Yüksek et tüketimi, kanser hücrelerinin büyümesine yol açabilen büyüme faktörlerinin salgılanmasına neden olabilir.

Pankreas kanserine neden oluyor: Milyonlarca kişinin favori besini - 3

ALKOL 

Aşırı alkol tüketiminin pankreas üzerinde zararlı etkileri olduğu ve pankreatit (pankreas iltihaplanması) riskini artırdığı kanıtlandı. 2015 yılında yapılan bir araştırma, alkol tüketiminin pankreas kanseri ile ilişkili olduğunu gösterdi. Alkol, pankreas hücrelerine zarar vererek kanser gelişimine zemin hazırlayabilir.

Pankreas kanserine neden oluyor: Milyonlarca kişinin favori besini - 4

RAFİNE ŞEKER

Rafine şeker tüketimi, insülin direncine ve obeziteye yol açabilir. 2012 yılında yapılan bir çalışma, yüksek glisemik indekse sahip diyetlerin, pankreas kanseri riskini artırabileceğini tespit etti. Rafine şeker, vücutta hızlı bir şekilde enerjiye dönüşerek insülin seviyelerini artırabilir. Uzun süreli yüksek insülin seviyesi, kanser hücrelerinin büyümesini teşvik edebilir.

Pankreas kanserine neden oluyor: Milyonlarca kişinin favori besini - 5

İŞLENMİŞ ETLER

Dünya Kanser Araştırma Fonu tarafından yapılan bir incelemede, işlenmiş etlerin kanserojen özellik taşıdığı ve pankreas kanseri riskini artırabileceği belirlendi. Kızartma yöntemiyle hazırlanan gıdalarda akrilamid gibi kanserojen maddeler oluşur. Akrilamid, özellikle yüksek sıcaklıkta pişirilen patates ve tahıllarda bulunan bir bileşiktir ve bu bileşiğin pankreas kanseri riskini artırabileceğine dair çeşitli kanıtlar bulunur.

Pankreas kanserine neden oluyor: Milyonlarca kişinin favori besini - 6

OBEZİTE

Obezite, pankreas kanseri dahil olmak üzere birçok kanser türüyle ilişkilendirilmiş bir risk faktörüdür. Obezite, insülin ve leptin seviyelerini artırarak kanser hücrelerinin büyümesini teşvik eder. 2015 yılında yapılan bir çalışmada, aşırı kilolu ve obez bireylerde pankreas kanseri riskinin önemli ölçüde arttığı görüldü.

Pankreas kanserine neden oluyor: Milyonlarca kişinin favori besini - 7

TRANS YAĞLAR

Trans yağlar, vücutta iltihaplanmayı artırabilir ve bu durum, kanser gelişimiyle bağlantılıdır. 2013 yılında yapılan bir çalışmada, trans yağların pankreas kanseri riskini artırabileceği belirlendi. Trans yağlar, genellikle işlenmiş gıdalarda ve fast food ürünlerinde bulunur ve inflamasyonun yanı sıra, hücresel işlevleri bozarak kanser riskini artırabilir.

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