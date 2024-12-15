Pankreas kanserine neden oluyor: Milyonlarca kişinin favori besini
Kuzey Amerika, Avrupa ve Avustralya gibi ülkelerde daha çok görülen pankreas kanserinin oluşumunda genellikle aşırı kilo, yüksek kolesterol ve diyabet gibi faktörler etkili olur. Ancak uzmanlar, pankreas kanserinin ortaya çıkışında beslenme tarzının da oldukça önemli olduğunu belirterek uyardı. İşte pankreas kanserine yakalanma riskini artıran 7 faktör:
DÜŞÜK LİFLİ GIDALAR
Lif açısından zengin gıdaların tüketilmesi, sindirim sistemi sağlığını iyileştirebilir ve pankreas kanseri riskini azaltabilir. 2011 yılında yapılan bir çalışmada; makarna, beyaz ekmek ve patates gibi düşük lifli diyet uygulayan bireylerin pankreas kanserine daha yatkın oldukları gözlemlendi. Lif, sindirim sisteminin düzenli çalışmasına yardımcı olarak toksinlerin vücuttan atılmasını destekler ve inflamasyonu azaltır.