Pankreas kanserine neden oluyor: Milyonlarca kişinin favori besini

AŞIRI ET TÜKETİMİ

Kırmızı et ve işlenmiş etlerin aşırı tüketiminin, pankreas kanseri ile bağlantılı olduğu ortaya çıktı. 2014 yılında yapılan bir meta-analiz, kırmızı etin fazla tüketilmesinin pankreas kanseri riskini artırabileceğini ortaya koydu. İşlenmiş etlerde bulunan nitrat ve nitrit gibi koruyucu maddeler de kanserojen etki gösterebilir. Yüksek et tüketimi, kanser hücrelerinin büyümesine yol açabilen büyüme faktörlerinin salgılanmasına neden olabilir.