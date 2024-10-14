Pastörize edilmemiş süt ürünlerinden bulaşabiliyor: Brusella nedir, nasıl bulaşır?

Brusella sığır, koyun ve keçi gibi hayvanlardan ve ürünlerinden (süt, peynir vb.) insanlara bulaşan zoonotik bir hastalıktır. Halk arasında mal hastalığı, koyun hastalığı, peynir hastalığı gibi isimlerle de bilinmektedir. Peki, brusella nasıl bulaşır? Brusella belirtileri neler?

Pastörize edilmemiş süt ürünlerinden bulaşabiliyor: Brusella nedir, nasıl bulaşır? - 1

Brusella, brusella cinsi bakterilerin sebep olduğu brucelloz hastalığının etkenidir. Genellikle sığır, koyun, keçi ve domuz gibi hayvanları etkiler, ancak insanlara da geçebilir. İnsanlarda hastalık, genellikle pastörize edilmemiş süt ürünleri tüketimi veya enfekte hayvanlarla doğrudan temas yoluyla bulaşır. Belirtileri arasında ateş, terleme, halsizlik ve kas ağrıları bulunur. Tedavi edilmediği takdirde ciddi komplikasyonlara yol açabilir.

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Pastörize edilmemiş süt ürünlerinden bulaşabiliyor: Brusella nedir, nasıl bulaşır? - 2

BRUSELLA BELİRTİLERİ NELER?

Brusella enfeksiyonu, insanlarda brucelloz adı verilen bir hastalığa neden olur ve belirtileri genellikle şunları içerir:

Ateş: Genellikle dalgalı bir seyir gösterir.

Terleme: Özellikle gece terlemeleri yaygındır.

Halsizlik: Sürekli yorgunluk hissi.

Kas ve eklem ağrıları: Özellikle bel ve sırt bölgesinde.

Baş ağrısı: Sürekli veya aralıklı olabilir.

İştahsızlık: Yeme isteğinde azalma.

Kilo kaybı: Uzun süreli enfeksiyonlarda sık görülür.

Sindirim sorunları: Mide bulantısı, karın ağrısı gibi.

Belirtiler kişiden kişiye değişebilir ve bazen hafif seyreder.

Pastörize edilmemiş süt ürünlerinden bulaşabiliyor: Brusella nedir, nasıl bulaşır? - 3

BRUSELLA NASIL BULAŞIR?

Brusella bakterisi, insanlara genellikle aşağıdaki yollarla bulaşır:

Pastörize edilmemiş süt ve süt ürünleri: Enfekte hayvanların sütünden elde edilen ürünler, bakteriyi taşıyabilir. Özellikle peynir, yoğurt gibi ürünlerde risk vardır.

Enfekte hayvanlarla temas: Özellikle doğum yapan veya abort yapan hayvanlarla direkt temas, bulaşma riski taşır.

Havadan bulaşma: Brusella  bakterisi, hayvanların kesiminde veya işlenmesinde havaya karışabilir, bu da solunum yoluyla bulaşma riskini artırır.

Pastörize edilmemiş süt ürünlerinden bulaşabiliyor: Brusella nedir, nasıl bulaşır? - 4

Gıda yoluyla bulaşma: Enfekte hayvanların etini yeterince pişirmeden yemek, bakterinin alınmasına neden olabilir.

Laboratuvar maruziyeti: Brusella ile çalışan laboratuvar çalışanları, özel koruyucu önlemler almadıklarında risk altındadır.

Bulaşma riskini azaltmak için pastörize edilmiş ürünler tercih edilmeli ve hayvanlarla temas ederken dikkatli olunmalıdır.

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