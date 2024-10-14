Pastörize edilmemiş süt ürünlerinden bulaşabiliyor: Brusella nedir, nasıl bulaşır?

BRUSELLA BELİRTİLERİ NELER?

Brusella enfeksiyonu, insanlarda brucelloz adı verilen bir hastalığa neden olur ve belirtileri genellikle şunları içerir:



Ateş: Genellikle dalgalı bir seyir gösterir.



Terleme: Özellikle gece terlemeleri yaygındır.



Halsizlik: Sürekli yorgunluk hissi.



Kas ve eklem ağrıları: Özellikle bel ve sırt bölgesinde.



Baş ağrısı: Sürekli veya aralıklı olabilir.



İştahsızlık: Yeme isteğinde azalma.



Kilo kaybı: Uzun süreli enfeksiyonlarda sık görülür.



Sindirim sorunları: Mide bulantısı, karın ağrısı gibi.



Belirtiler kişiden kişiye değişebilir ve bazen hafif seyreder.