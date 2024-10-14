Pastörize edilmemiş süt ürünlerinden bulaşabiliyor: Brusella nedir, nasıl bulaşır?
Brusella sığır, koyun ve keçi gibi hayvanlardan ve ürünlerinden (süt, peynir vb.) insanlara bulaşan zoonotik bir hastalıktır. Halk arasında mal hastalığı, koyun hastalığı, peynir hastalığı gibi isimlerle de bilinmektedir. Peki, brusella nasıl bulaşır? Brusella belirtileri neler?
Brusella, brusella cinsi bakterilerin sebep olduğu brucelloz hastalığının etkenidir. Genellikle sığır, koyun, keçi ve domuz gibi hayvanları etkiler, ancak insanlara da geçebilir. İnsanlarda hastalık, genellikle pastörize edilmemiş süt ürünleri tüketimi veya enfekte hayvanlarla doğrudan temas yoluyla bulaşır. Belirtileri arasında ateş, terleme, halsizlik ve kas ağrıları bulunur. Tedavi edilmediği takdirde ciddi komplikasyonlara yol açabilir.