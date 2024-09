The Skin I Live In, All About My Mother ve Parallel Mothers gibi filmlerle tanınan ünlü İspanyol yönetmen Pedro Almodovar'ın yeni filmi Venedik Film Festivali'nde gösterildi.

"The Room Next Door" (Yandaki Oda) adındaki film 17 dakika boyunca ayakta alkışlandı.