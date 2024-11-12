Pekmezin içine 1 kaşık ekleyince doğal antibiyotiğe dönüşüyor! Hem maliyetsiz hem faydalı: İlaç endüstrisinde ham madde olarak kullanılıyor

Üzüm, hurma, dut ve keçiboynuzu gibi pek çok türü bulunan pekmez, yaklaşık 5 bin yıldır şifa dağıtıyor. Geleneksel bir lezzet olan pekmezin faydaları, zencefille birleştiğinde ikiye katlanıyor. Kemik erimesine iyi geldiği bilinen zencefil, iltihap azaltıcı etkisiyle de sayısız sağlık sorununa çare oluyor.

Pekmezin içine 1 kaşık ekleyince doğal antibiyotiğe dönüşüyor! Hem maliyetsiz hem faydalı: İlaç endüstrisinde ham madde olarak kullanılıyor - 1

Anti-inflamatuar ve antioksidan özellikleriyle öne çlıkan zencefil, pekmezle birleştiğinde bağışıklık sistemini güçlendirir.

Zencefilin içindeki gingerol ve şogaol gibi aktif bileşenler, vücudu serbest radikallerden korur ve özellikle mevsimsel hastalıklara karşı direnç kazanılmasını sağlar.

N-LIFE HABERLERİ

Pekmezin içine 1 kaşık ekleyince doğal antibiyotiğe dönüşüyor! Hem maliyetsiz hem faydalı: İlaç endüstrisinde ham madde olarak kullanılıyor - 2

Zencefil, aynı zamanda osteoporoz gibi kemik hastalıklarının riskini azaltır. Vücudu kalsiyum ve çinkoya doyuran pekmezle birleştiğinde ise kemik sağlığı üzerindeki faydaları katlanarak artar. 

Cambridge Üniversitesi, zencefilin faydalarından daha etkili şekilde yararlanmak için zencefili ilaç üretiminde ham madde olarak kullanıyor. İngiliz bilim insanları, zencefilin eklem ağrılarını gidermeye yardımcı olduğunu 35'ten fazla çalışma eşliğinde kanıtladı.

Pekmezin içine 1 kaşık ekleyince doğal antibiyotiğe dönüşüyor! Hem maliyetsiz hem faydalı: İlaç endüstrisinde ham madde olarak kullanılıyor - 3

Genel sağlık üzerinde sayısız faydası olan pekmez ve zencefil,  bir arada tüketildiğinde enerji seviyeleri artar ve yorgunluk azalır.

Zencefilin enerji artırıcı etkisi, pekmezin yüksek besin içeriğiyle birleştiğinde, fiziksel ve zihinsel olarak daha zinde hissetmeye destek olur.

Ancak yine de olası sağlık risklerine karşı, zencefil ve pekmezi birlikte tüketmeden önce bir sağlık profesyoneline danışmakta fayda vardır. 

Pekmezin içine 1 kaşık ekleyince doğal antibiyotiğe dönüşüyor! Hem maliyetsiz hem faydalı: İlaç endüstrisinde ham madde olarak kullanılıyor - 4

PEKMEZİN FAYDALARI

Vitamin ve mineral deposu olan pekmez, bağışıklığı güçlendirerek hastalıklara karşı korur.

Pekmez, boğaz yollarını yumuşatarak öksürüğün kesilmesine yardımcı olur. Düzenli pekmez tüketimi, kişinin tok kalmasına katkı sağlar ve kilo kontrolüne yardımcı olur.

Pekmezin içine 1 kaşık ekleyince doğal antibiyotiğe dönüşüyor! Hem maliyetsiz hem faydalı: İlaç endüstrisinde ham madde olarak kullanılıyor - 5

Testosteron salgısını artırıcı etki gösteren pekmezin, üreme fonksiyonları ve cinsel performans üzerinde olumlu etkisi vardır. 

İtihabı azaltan pekmez, sindirim sistemini iyileştirir ve mide ağrılarını azaltır.

Pekmezdeki kalsiyum ve magnezyum, vücudu sakinleştirmeye ve uykuyu artırmaya yardımcı olur.

Pekmezin içine 1 kaşık ekleyince doğal antibiyotiğe dönüşüyor! Hem maliyetsiz hem faydalı: İlaç endüstrisinde ham madde olarak kullanılıyor - 6

ZENCEFİLİN FAYDALARI

Zencefil, bilinçli şekilde tüketildiğinde kan şekerini düşürmeye katkı sağlar. 4 gramı aşmayacak şekilde kullanımı, insülin üretimini düzenlemeye yardımcı olabilir.

Ağrı giderici özelliklere sahip olan zencefil, adet öncesi gerginlik semptomlarını hafifletmeye de destek olur.

Pekmezin içine 1 kaşık ekleyince doğal antibiyotiğe dönüşüyor! Hem maliyetsiz hem faydalı: İlaç endüstrisinde ham madde olarak kullanılıyor - 7

ABD'li beslenme uzmanı Lisa Neilsen, zerdeçalın iltihap giderici özelliği olduğunu ve artrit kaynaklı şişkinliği hafifletmeye katkı sağladığını belirtiyor.

Taze zencefildeki bazı kimyasal bileşikler, vücudun mikroplardan korunmasına yardımcı olur. Özellikle E.coli ve shigella gibi bakterilerin yayılmasını önler.

Pekmezin içine 1 kaşık ekleyince doğal antibiyotiğe dönüşüyor! Hem maliyetsiz hem faydalı: İlaç endüstrisinde ham madde olarak kullanılıyor - 8

Zencefilde bulunan gingerol maddesi, beyindeki serotonin reseptörleri ile etkileşime geçer. Serotonin, ruh halini iyileştiren hormondur. Zencefil, bu özelliğiyle ruh sağlığı açısından da faydalı bir besin seçeneğidir.

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