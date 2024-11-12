Pekmezin içine 1 kaşık ekleyince doğal antibiyotiğe dönüşüyor! Hem maliyetsiz hem faydalı: İlaç endüstrisinde ham madde olarak kullanılıyor
Üzüm, hurma, dut ve keçiboynuzu gibi pek çok türü bulunan pekmez, yaklaşık 5 bin yıldır şifa dağıtıyor. Geleneksel bir lezzet olan pekmezin faydaları, zencefille birleştiğinde ikiye katlanıyor. Kemik erimesine iyi geldiği bilinen zencefil, iltihap azaltıcı etkisiyle de sayısız sağlık sorununa çare oluyor.
Anti-inflamatuar ve antioksidan özellikleriyle öne çlıkan zencefil, pekmezle birleştiğinde bağışıklık sistemini güçlendirir.
Zencefilin içindeki gingerol ve şogaol gibi aktif bileşenler, vücudu serbest radikallerden korur ve özellikle mevsimsel hastalıklara karşı direnç kazanılmasını sağlar.