''Peygamber ekmeği'' olarak biliniyor! Günde 2 kaşık tüketmek bile kanserli hücreleri yok etmeye yetiyor: Potasyum ve fosfor bombası

Potasyum, kalsiyum, sodyum, magnezyum ve demir mineralleri yönünden de zengin olan keçiboynuzunun, toplam posa miktarı oldukça yüksektir. İyi bir kalsiyum kaynağı olarak, özellikle çocuklar tarafından tüketilmesi önerilir.

Keçiboynuzu, kadınların ilerleyen yaşlarda kemiklerinde kalsiyum kaybı olduğu için osteoporoza karşı önlem alınmasını da sağlar.