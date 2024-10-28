''Peygamber ekmeği'' olarak biliniyor! Günde 2 kaşık tüketmek bile kanserli hücreleri yok etmeye yetiyor: Potasyum ve fosfor bombası
Zengin potasyum, kalsiyum, magnezyum ve fosfor içeriğiyle ön plana çıkan keçiboynuzu, başta sindirim sağlığı olmak üzere sayısız hastalığa çare oluyor. Anavatanının Türkiye ve Suriye olduğu bilinen keçiboynuzu, yorgunluk ve düşük bağışıklığa da iyi gelerek kronik hastalıklara yakalanma riskini azaltıyor.
Özellikle pekmez formuyla karşımıza çıkan keçiboynuzu, Türkiye'de daha çok Akdeniz ve Ege ikliminde yetişir.
Bazı kaynaklarda Yakup Peygamber'in çölde ekmek yerine keçiboynuzu yediği rivayet olunur. Öyle ki keçiboynuzunun Almanca ve İngilizce'de 'Yakup Peygamber'in ekmeği' olarak çevrildiği bile söylenir.