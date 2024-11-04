Portakal mı greyfurt mu daha sağlıklı? ABD'li bilim insanları açıkladı
Havaların soğumasıyla birlikte, kış meyveleri de manavlarda yerini almaya başladı. Yüksek C vitamini içeriğiyle solunum yolu hastalıklarının etkilerini azaltan turunçgiller, özellikle mevsimsel hastalıklarla savaşmada büyük rol oynuyor.
Greyfurtta yüksek oranda C vitamini, antioksidan, likopen, magnezyum, potasyum ve A vitamini yer alır.
Greyfurtun içindeki antioksidan, kişinin bağışıklık sistemini güçlendirir. Bağışıklık sistemi güçlendikçe vücut daha dirençli hale gelir ve hastalık riski azalır.