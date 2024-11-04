Portakal mı greyfurt mu daha sağlıklı? ABD'li bilim insanları açıkladı

PORTAKAL MI GREYFURT MU DAHA SAĞLIKLI?

Greyfurt, mandalina ve portakala göre daha az kalori içerir. Mandalina ve portakal gibi meyveler çok daha fazla şeker içerdikleri için sağlıklı bir beslenme planı oluşturmak istiyorsanız, turunçgiller arasından greyfurtu tercih edebilirsiniz.

Greyfurt, şeker oranının az olması nedeniyle diyabet hastalarının da favori meyveleri arasında yer alır.

Ek olarak, ABD'deki Clemson Üniversitesi'nde yapılan bir çalışmada portakalların pH seviyesinin 3,69 ile 4,34 arasında olduğu ve bunun da oldukça asidik olduğu bulundu. Uzmanlar, bu asiditenin dişlere zarar verebileceğini söylüyor.