Prof. Dr. Canan Karatay, ilaç üreticilerine sitem etti: Benim konuşmamı istemiyorlar
Sağlıkta ezber bozan açıklamalarıyla gündeme gelen Prof. Dr. Canan Karatay, gıda ve ilaç endüstrisinin kendisini hedef gösterdiğini söyleyerek ''Benim konuşmamı istemiyorlar'' dedi.
İç Hastalıkları Uzmanı Canan Karatay, yine dikkat çeken bir açıklamaya imza attı. Karatay, ''Gıda, ilaç endüstrisi devreye girince 1970, 1980'lerden sonra bütün dünyada sağlık bozuldu. Eskiden beri öyle doğrulukla başladım, mesela hatırlıyorum; tıp fakültesinde öğrenciyken ilk defa Amerika'dan bir kadın doğum doktoru geldi. Doğum kontrol haplarını piyasaya sürmek için bizi amfiye topladılar, anlattılar, o zaman da ayaklanmıştık” dedi.