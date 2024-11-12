Prof. Dr. Canan Karatay, ilaç üreticilerine sitem etti: Benim konuşmamı istemiyorlar

Sağlıkta ezber bozan açıklamalarıyla gündeme gelen Prof. Dr. Canan Karatay, gıda ve ilaç endüstrisinin kendisini hedef gösterdiğini söyleyerek ''Benim konuşmamı istemiyorlar'' dedi.

Prof. Dr. Canan Karatay, ilaç üreticilerine sitem etti: Benim konuşmamı istemiyorlar - 1

İç Hastalıkları Uzmanı Canan Karatay, yine dikkat çeken bir açıklamaya imza attı. Karatay, ''Gıda, ilaç endüstrisi devreye girince 1970, 1980'lerden sonra bütün dünyada sağlık bozuldu. Eskiden beri öyle doğrulukla başladım, mesela hatırlıyorum; tıp fakültesinde öğrenciyken ilk defa Amerika'dan bir kadın doğum doktoru geldi. Doğum kontrol haplarını piyasaya sürmek için bizi amfiye topladılar, anlattılar, o zaman da ayaklanmıştık” dedi.

N-LIFE HABERLERİ

Prof. Dr. Canan Karatay, ilaç üreticilerine sitem etti: Benim konuşmamı istemiyorlar - 2

''HİÇBİR İLAÇ ÖMÜR BOYU KULLANILMAZ''

Sözlerine ''İlaç endüstrisi ve gıda endüstrisi beni hep suçluyor'' diyerek devam eden Karatay, “O kadını konuşturmayın, konuşturursanız satışlarımız yüzde 30 azalıyor diyorlar.' Ben üretmeyin demiyorum ama doğru dürüst üretin, sağlıklı üretin diyorum. İlaçlara da tabii ki ihtiyacımız var, acilde mutlaka kullanıyoruz ama hiçbir ilaç hayat boyu kullanılmaz. Herkesin kendisinin doktoru olması lazım ve mümkün olduğu kadar yapay yiyeceklerden, suni senaryolardan uzak durmaları lazım. Her seferinde de sorgulamaları lazım; neden, neden, neden? Neden bu doktor bana bu ilacı hayat boyu kullandırıyor?'' ifadelerini kullandı.

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