Prof. Dr. Canan Karatay, ilaç üreticilerine sitem etti: Benim konuşmamı istemiyorlar

''HİÇBİR İLAÇ ÖMÜR BOYU KULLANILMAZ''

Sözlerine ''İlaç endüstrisi ve gıda endüstrisi beni hep suçluyor'' diyerek devam eden Karatay, “O kadını konuşturmayın, konuşturursanız satışlarımız yüzde 30 azalıyor diyorlar.' Ben üretmeyin demiyorum ama doğru dürüst üretin, sağlıklı üretin diyorum. İlaçlara da tabii ki ihtiyacımız var, acilde mutlaka kullanıyoruz ama hiçbir ilaç hayat boyu kullanılmaz. Herkesin kendisinin doktoru olması lazım ve mümkün olduğu kadar yapay yiyeceklerden, suni senaryolardan uzak durmaları lazım. Her seferinde de sorgulamaları lazım; neden, neden, neden? Neden bu doktor bana bu ilacı hayat boyu kullandırıyor?'' ifadelerini kullandı.