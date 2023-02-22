Prof. Dr. Osman Müftüoğlu deprem bölgesinde: Bundan sonra psikolojik enkazı kaldırmamız gerekiyor

"Temizlik ve özellikle de tuvalet şartlarının iyi olmadığı bölgeyle ilgili gündemde olan diğer bir konu da salgın hastalık riski" diyen Müftüoğlu, "Bu kadar sağlıksız bir ortamda salgın hastalık tehdidi her zaman var. Ama şu anda ciddi bir salgın söz konusu değil" şeklinde konuştu.