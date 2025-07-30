Profesör açıkladı: Kanseri önlemek için 7 altın kural

2. RAFİNE KARBONHİDRATLARI AZALTIN

Beyaz pirinç, beyaz ekmek ve şekerli içecekler gibi rafine karbonhidratlar insülin seviyesini artırıyor ve kanser hücrelerinin çoğalmasına yol açabiliyor. Uzmanlara göre, tam tahıllı ve lif açısından zengin besinler tercih edilmeli. Rafine karbonhidrat alımını düşürmek, meme ve kolon kanseri riskini de azaltıyor.



3. DÜZENLİ EGZERSİZ YAPIN



Fiziksel aktivite, en az 13 farklı kanser türüne yakalanma riskini düşürüyor. Spor salonu şart değil; yürüyüş, bisiklete binme, yüzme ya da ev işleri de bu gruba giriyor. Haftada en az 150 dakika hareket etmek, bağışıklık sistemini güçlendiriyor ve hormon dengesini koruyor.





