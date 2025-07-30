Profesör açıkladı: Kanseri önlemek için 7 altın kural
Kanser, kontrolsüz hücre büyümesiyle ortaya çıkan ve vücudun diğer bölgelerine yayılabilen ciddi bir hastalık grubudur. Genetik mutasyonlar sonucu hücrelerin anormal şekilde bölünmesiyle gelişen kanser, iyi huylu veya kötü huylu tümörlere yol açabilir. Tedavi edilebilse de tekrarlama riski yüksek olduğundan, önleyici tedbirler büyük önem taşıyor.
Amerikalı biyoloji, genetik ve biyokimya profesörü Thomas N. Seyfried, 30 yıllık kanser araştırmalarının ardından, hastalıktan korunmak için uygulanması gereken 7 temel öneriyi sıraladı: