Protein zengini 10 sebze: Demir seviyesini yükseltip, kas gücünü artırıyor

BROKOLİ (100 gr'da 2,8 gr protein)

Protein açısından zengin bir turpgiller sebzesi olan brokoli, kas onarımına, metabolizmanın hızlanmasına ve bağışıklığın artmasına yardımcı olur. Lif ve antioksidanlarla doludur ve sağlıklı bir diyet için sotelere, çorbalara ve salatalara ideal bir katkıdır





