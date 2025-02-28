Ramazan'da kilo kontrolü nasıl sağlanır? İşte dikkat edilmesi gerekenler
Ramazan ayında kilo kontrolü sağlamak, oruç tutmanın getirdiği fiziksel ve psikolojik değişiklikler nedeniyle her zamankinden daha zor olabilir. İftar ve sahur arasında geçen sürede yapılan bazı yaygın hataların kilo kontrolünü zorlaştırdığını belirten uzmanlar, edinilmesi gereken doğru alışkanlıkları paylaştı.
LİF VE PROTEİN AĞIRLIKLI GIDALAR TÜKETİN
Sahurda lif ve protein açısından zengin gıdalar tüketmek, gün boyu tokluk hissini artırır ve açlık krizlerini önler. Tam tahıllı ekmek, yulaf, yumurta, peynir, yoğurt ve meyveler tercih edilebilir.