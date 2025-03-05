Ramazanda kilo verme: İftar sonrası 1 bardağı metabolizmayı hızlandırıyor

SAHUR VE İFTARDA DENGELİ BESLENME

Ramazan'da kilo vermek için iftar ve sahuru dengeli besinlerle oluşturmalısınız. Oruç sırasında sağlıklı ve dengeli bir beslenme düzenine sahip olmak çok önemlidir. İftar ve sahurda şunlara dikkat edebilirsiniz:



Sahur sofrasında olması gereken kilo vermeyi destekleyen besinler; Yumurta, peynir, yoğurt, yulaf ezmesi, tam tahıllı ekmek, sebze ve meyveler, zeytinyağı, avokado ve kuruyemişler.



İftar sofrasında kilo vermek için tüketmeniz gereken besinler; İftara çorba ile başlamak sindirim sisteminin yavaş yavaş çalışmaya başlamasına ve tokluk hissinin oluşmasına yardımcı olur. Sebze ve meyveler vitamin, mineral ve lif açısından zengindir. İftar sofrasında bolca yer almalıdır. Balık, tavuk veya hindi eti gibi yağsız protein kaynakları tercih edilmelidir. Tam tahıllı ekmek, bulgur ve pirinç gibi tam tahıllar uzun süre tokluk hissi verir ve kan şekerinin dengelenmesine yardımcı olur.