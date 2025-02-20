Ramazanda tok tutan lezzet: Sahur sofralarının vazgeçilmezi

Ramazan'a sayılı günler kala, uzun süre tok tutması ve enerji vermesiyle sahur sofralarının vazgeçilmezi olan tahinin üretimi Van'da hız kazandı. Van'da normalde aylık yaklaşık 2 ton üretilen tahin, Ramazan ayında 15 tona kadar çıkıyor. Tahin tok tutucu özelliği sayesinde Ramazanda özellikle sahurda sıklıkla tüketiliyor. Peki, tahin yemek neye iyi geliyor?

Ramazanda tok tutan lezzet: Sahur sofralarının vazgeçilmezi - 1

Ramazan ayının yaklaşmasıyla birlikte Van'da tahin üretimi artış gösterdi. Doğal yöntemlerle üretilen tahin, özellikle sahur sofralarında tercih edilmesi nedeniyle yoğun talep görüyor. Van'da normalde aylık yaklaşık 2 ton üretilen tahin, Ramazan ayında 15 tona kadar çıkıyor.

N-LIFE HABERLERİ

Ramazanda tok tutan lezzet: Sahur sofralarının vazgeçilmezi - 2

Üreticiler, artan talebe yetişebilmek için yoğun mesai harcarken, Van'da üretilen tahin hem iç pazara hem de yurt dışına gönderiliyor. Vanlı üreticiler, tahinin doğal ve katkısız olması nedeniyle özellikle Ramazan ayında daha fazla ilgi gördüğünü belirterek, tüketicilerin sağlıklı ve besleyici gıdalara yöneldiğini ifade ediyor.

Konuya ilişkin konuşan işletme çalışanı Mehmet Sıddık Oralı, yerli susamın Mardin, Siirt ve Konya gibi illerden kendilerine geldiğini belirtti. Susamları makine yardımıyla öğütüp, dolumun ardından paketlediklerini ifade eden Oralı, "Tahinimiz yüzde yüz susamdan yapılıyor ve hiçbir katkı maddesi içermemektedir. Doğal ve organiktir. Ülkenin dört bir yanına gönderiyoruz. Normal zamanda aç karınla yenilen tahin mide sağlığı için faydalıdır. Aynı zamanda Ramazan ayında sahur saatlerinde de tüketilen tahin mide için çok iyidir. Aynı zamanda tok tuttuğu için tercih ediliyor" dedi.


Ramazanda tok tutan lezzet: Sahur sofralarının vazgeçilmezi - 3

Geleneksel mutfağın vazgeçilmez lezzetlerinden biri olan tahin, yalnızca tadıyla değil, sağlık açısından sunduğu faydalarla da dikkat çekiyor. Susam tohumlarının öğütülmesiyle elde edilen bu besin, içerdiği zengin vitamin ve minerallerle vücut için tam bir şifa kaynağı olarak öne çıkıyor.

İşte tahinin sağlığa olan faydaları:

1. YÜKSEK BESİN DEĞERİ

Tahin, yüksek oranda protein, sağlıklı yağlar ve lif içeriğiyle vücuda enerji sağlar. İçerdiği doymamış yağ asitleri sayesinde hem uzun süre tokluk hissi yaratır hem de gün boyu enerjik kalmanıza yardımcı olur.


Ramazanda tok tutan lezzet: Sahur sofralarının vazgeçilmezi - 4

2. KALP SAĞLIĞINI DESTEKLER

Kalp ve damar sağlığı açısından oldukça faydalı olan tahin, içeriğindeki omega-3 ve omega-6 yağ asitleri sayesinde kötü kolesterolü düşürmeye yardımcı olur. Aynı zamanda kan basıncını düzenleyerek kalp hastalıkları riskini azaltır.

3. KEMİK SAĞLIĞINI GÜÇLENDİRİR

Kalsiyum, magnezyum ve fosfor açısından zengin olan tahin, kemik gelişimi ve sağlığı için önemli bir rol oynar. Osteoporoz gibi kemik hastalıklarına karşı koruyucu etkisiyle bilinir.


Ramazanda tok tutan lezzet: Sahur sofralarının vazgeçilmezi - 5

4. SİNDİRİMİ KOLAYLAŞTIRIR

Lif bakımından oldukça zengin olan tahin, sindirim sistemini düzenleyerek kabızlık gibi sorunların önüne geçer. Aynı zamanda mide dostu olan bu besin, mide asidini dengeleyerek gastrit ve ülser gibi rahatsızlıkları önlemeye yardımcı olur.

5. BAĞIŞIKLIK SİSTEMİNİ GÜÇLENDİRİR

Tahinin içerdiği çinko, selenyum ve E vitamini gibi güçlü antioksidanlar, bağışıklık sistemini destekleyerek hastalıklara karşı koruma sağlar. Özellikle kış aylarında düzenli tüketildiğinde vücudu enfeksiyonlara karşı daha dirençli hale getirir.


Ramazanda tok tutan lezzet: Sahur sofralarının vazgeçilmezi - 6

6. CİLT SAĞLIĞINI DESTEKLER

E vitamini bakımından zengin olan tahin, cildin nemlenmesine ve yenilenmesine yardımcı olur. Aynı zamanda saç dökülmesini önlemeye destek olan bu besin, saç köklerini güçlendirerek sağlıklı uzamalarına katkıda bulunur.

7. HAFIZAYI GÜÇLENDİRİR

Beyin fonksiyonlarını destekleyen tahin, içerdiği B vitaminleri ve sağlıklı yağlarla hafızayı güçlendirir. Düzenli tüketildiğinde odaklanma yeteneğini artırarak zihinsel performansı iyileştirir.

Nasıl Tüketilmeli? Tahin, kahvaltılarda pekmezle karıştırılarak ya da çeşitli tariflerde sos olarak tüketilebilir. Ayrıca tatlı ve hamur işlerine eklenerek de besin değerinden faydalanmak mümkündür.

Ramazanda tok tutan lezzet: Sahur sofralarının vazgeçilmezi - 7
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