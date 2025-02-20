Ramazanda tok tutan lezzet: Sahur sofralarının vazgeçilmezi
Ramazan'a sayılı günler kala, uzun süre tok tutması ve enerji vermesiyle sahur sofralarının vazgeçilmezi olan tahinin üretimi Van'da hız kazandı. Van'da normalde aylık yaklaşık 2 ton üretilen tahin, Ramazan ayında 15 tona kadar çıkıyor. Tahin tok tutucu özelliği sayesinde Ramazanda özellikle sahurda sıklıkla tüketiliyor. Peki, tahin yemek neye iyi geliyor?
Ramazan ayının yaklaşmasıyla birlikte Van'da tahin üretimi artış gösterdi. Doğal yöntemlerle üretilen tahin, özellikle sahur sofralarında tercih edilmesi nedeniyle yoğun talep görüyor. Van'da normalde aylık yaklaşık 2 ton üretilen tahin, Ramazan ayında 15 tona kadar çıkıyor.