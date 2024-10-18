Sabah aç karna içildiğinde karaciğerdeki zehri dışarı atıyor! Bir kaşığı bile sayısız sağlık sorununa şifa oluyor

Kronik hastalık riskini azalttığı bilinen zeytinyağı, vitamin bombası limon ile birleştiğinde birçok sağlık sorununa şifa oluyor.

Sabah aç karna içildiğinde karaciğerdeki zehri dışarı atıyor! Bir kaşığı bile sayısız sağlık sorununa şifa oluyor - 1

İçeriğindeki zengin E vitamini oranıyla dikkat çeken zeytinyağı, düzenli tüketildiğinde safra kanallarının açılıp karaciğerin uyarılmasını sağlar. Bu sayede karaciğerin temizlenmesine yardımcı olur.

Sitrik asit bakımından zengin limon ise karaciğer enzimlerini harekete geçirir ve karaciğer hasarlarının en aza indirilmesine destek olur.

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Sabah aç karna içildiğinde karaciğerdeki zehri dışarı atıyor! Bir kaşığı bile sayısız sağlık sorununa şifa oluyor - 2

Her sabah aç karnına bir yemek kaşığı zeytinyağı içine iki damla limon sıkıp tüketildiğinde, vücuttaki toksinlerin atılması kolaylaşır. Sindirim sistemi iyileşir ve cilt problemleri azalır. Bu karışım, aynı zamanda safra taşı oluşumunu önlemek için de faydalıdır.

Sabah aç karna içildiğinde karaciğerdeki zehri dışarı atıyor! Bir kaşığı bile sayısız sağlık sorununa şifa oluyor - 3

MALZEMELER:

  • 1 yemek kaşığı zeytinyağı
  • 10 - 15 damla kadar limon suyu

YAPILIŞI:
1 kaşık zeytinyağına 10 -15 damla limon suyu damlatıp her sabah için.

Sabah aç karna içildiğinde karaciğerdeki zehri dışarı atıyor! Bir kaşığı bile sayısız sağlık sorununa şifa oluyor - 4

Bu karışım  düzenli olarak tüketildiğinde karaciğerde biriken toksin maddeleri dışarı atıyor. Ancak limonun içeriğindeki yüksek asitin mide problemlerine yol açabileceğini unutmamakta fayda var.

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