Sabah aç karna içildiğinde karaciğerdeki zehri dışarı atıyor! Bir kaşığı bile sayısız sağlık sorununa şifa oluyor

Her sabah aç karnına bir yemek kaşığı zeytinyağı içine iki damla limon sıkıp tüketildiğinde, vücuttaki toksinlerin atılması kolaylaşır. Sindirim sistemi iyileşir ve cilt problemleri azalır. Bu karışım, aynı zamanda safra taşı oluşumunu önlemek için de faydalıdır.