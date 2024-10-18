Sabah aç karna içildiğinde karaciğerdeki zehri dışarı atıyor! Bir kaşığı bile sayısız sağlık sorununa şifa oluyor
Kronik hastalık riskini azalttığı bilinen zeytinyağı, vitamin bombası limon ile birleştiğinde birçok sağlık sorununa şifa oluyor.
İçeriğindeki zengin E vitamini oranıyla dikkat çeken zeytinyağı, düzenli tüketildiğinde safra kanallarının açılıp karaciğerin uyarılmasını sağlar. Bu sayede karaciğerin temizlenmesine yardımcı olur.
Sitrik asit bakımından zengin limon ise karaciğer enzimlerini harekete geçirir ve karaciğer hasarlarının en aza indirilmesine destek olur.