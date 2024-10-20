Sabah akşam sofralarımızdan eksik etmiyoruz ama böbrek taşına zemin hazırlıyor! Midenin asit dengesini altüst edip sayısız zarar veriyor
Sabah, öğle ve akşam olmak üzere her öğünde sofraların vazgeçilmezi olan domates, aşırı tüketildiğinde sayısız sağlık sorununa zemin hazırlayabiliyor.
Düzenli tüketimde faydalı bir besin olan domates, ölçüsüz şekilde tüketildiğinde eklemlerde kalsiyum oluşturan solanin ismi verilen bir alkaloid birikimine neden olur. Bu birikme sonucunda eklemlerin yapısı etkilenir ve ağrı oluşur.