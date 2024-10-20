Sabah akşam sofralarımızdan eksik etmiyoruz ama böbrek taşına zemin hazırlıyor! Midenin asit dengesini altüst edip sayısız zarar veriyor

Domatesin asitli yapısı, mesanenin tahriş olmasına neden olur. Zaten asitli bir yapısı olan domates, sirke ve limon gibi yine asitli maddelerle birlikte tüketilldiğinde daha da tehlikeli olabilir.

Domatesteki yüksek asit oranının, mide asitlerinin dengesini bozabileceğini de unutmamak gerekir.