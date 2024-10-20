Sabah akşam sofralarımızdan eksik etmiyoruz ama böbrek taşına zemin hazırlıyor! Midenin asit dengesini altüst edip sayısız zarar veriyor

Sabah, öğle ve akşam olmak üzere her öğünde sofraların vazgeçilmezi olan domates, aşırı tüketildiğinde sayısız sağlık sorununa zemin hazırlayabiliyor.

Sabah akşam sofralarımızdan eksik etmiyoruz ama böbrek taşına zemin hazırlıyor! Midenin asit dengesini altüst edip sayısız zarar veriyor - 1

Düzenli tüketimde faydalı bir besin olan domates, ölçüsüz şekilde tüketildiğinde eklemlerde kalsiyum oluşturan solanin ismi verilen bir alkaloid birikimine neden olur. Bu birikme sonucunda eklemlerin yapısı etkilenir ve ağrı oluşur.

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Sabah akşam sofralarımızdan eksik etmiyoruz ama böbrek taşına zemin hazırlıyor! Midenin asit dengesini altüst edip sayısız zarar veriyor - 2

Domates, oksalat minerali bakımından zengindir. Oksalat, böbrek taşı oluşumuna neden olan bir mineraldir. Bu nedenle domatesin sınırlı miktarda tüketilmesi önerilir.

Sabah akşam sofralarımızdan eksik etmiyoruz ama böbrek taşına zemin hazırlıyor! Midenin asit dengesini altüst edip sayısız zarar veriyor - 3

Çok fazla tüketim halinde domates, cilt için de zararlı olabilir. Domates likopen içerir. Bu nedenle fazla tüketildiğinde likopenodermi adı verilen cilt lekelerine zemin hazırlayabilir. Özellikle yüz ve sırt kısmında belirgin şekilde dikkat çeken bu lekelere, fazla domates tüketenlerde daha sık rastlanır.

Sabah akşam sofralarımızdan eksik etmiyoruz ama böbrek taşına zemin hazırlıyor! Midenin asit dengesini altüst edip sayısız zarar veriyor - 4

Bağırsak durgunluğu sorunu yaşayanlar, domates tüketirken dikkatli davranmalıdır. Özellikle de irritabl bağırsak sendromu yaşayanlar, aşırı domates tüketiminden mutlaka kaçınmalıdır.

Sabah akşam sofralarımızdan eksik etmiyoruz ama böbrek taşına zemin hazırlıyor! Midenin asit dengesini altüst edip sayısız zarar veriyor - 5

Domatesin asitli yapısı, mesanenin tahriş olmasına neden olur. Zaten asitli bir yapısı olan domates, sirke ve limon gibi yine asitli maddelerle birlikte tüketilldiğinde daha da tehlikeli olabilir.

Domatesteki yüksek asit oranının, mide asitlerinin dengesini bozabileceğini de unutmamak gerekir.

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