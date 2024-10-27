Sabah uyanır uyanmaz yüzünü yıkayanlar yandı! Faydalı sanıyorduk ama yeni bir zararı ortaya çıktı

Bilinen en eski alışkanlıkların başında, sabah uyanır uyanmaz yüzü yıkamak geliyor. Ancak genellikle gece yağlanan cildi ve göz çevresinde oluşan çapaklanmaları temizlemek için yapılan bir işlem olan yüz yıkama, kış aylarında yapıldığında faydadan çok zarar getirebiliyor.

Sabah uyanır uyanmaz yüzünü yıkayanlar yandı! Faydalı sanıyorduk ama yeni bir zararı ortaya çıktı - 1

Havaların soğumasıyla birlikte artan cilt kuruluğunu önlemek için bol bol nemlendirici içeren ürünler kullanmak gerekiyor. Uzmanlar, kış aylarında yüz yıkamanın cildi kurutup soyabileceği konusunda uyarıyor.

N-LIFE HABERLERİ

Sabah uyanır uyanmaz yüzünü yıkayanlar yandı! Faydalı sanıyorduk ama yeni bir zararı ortaya çıktı - 2

Özellikle sabahları yüz yıkamak, cildin gece boyunca oluşturduğu nemi tüketebilir. Bu nedenle kuru cilde sahip kişilerin sabahları yüz yıkamak yerine hafif bir cilt bakım rutiniyle güne devam etmesinde fayda vardır.

Sabah uyanır uyanmaz yüzünü yıkayanlar yandı! Faydalı sanıyorduk ama yeni bir zararı ortaya çıktı - 3

Yüzü aşırı yıkamak, bilinenin aksine cildi yalnızca kurutmaz, aynı zamanda deri altındaki sağlıksız yağ oluşumunu da artırabilir.

Sabah uyanır uyanmaz yüzünü yıkayanlar yandı! Faydalı sanıyorduk ama yeni bir zararı ortaya çıktı - 4

Soğuk havalarda yüzünüzü daha az yıkamaya başladıktan sonra, akne ve sivilce sorunlarınızın da azaldığını fark edeceksiniz.

Sabah uyanır uyanmaz yüzünü yıkayanlar yandı! Faydalı sanıyorduk ama yeni bir zararı ortaya çıktı - 5

Aşırı cilt kuruluğu 'kserozis kutis' olarak adlandırılır. Normalde cildin pürüzsüz olabilmesi için neme ihtiyaç vardır. Yaş ve çevre gibi faktörler nedeniyle cildin nemi zamanla azalabilir.

Sabah uyanır uyanmaz yüzünü yıkayanlar yandı! Faydalı sanıyorduk ama yeni bir zararı ortaya çıktı - 6

Cildi kurutan diğer etkenler arasında ise aşağıdaki maddeler yer alır:

  • Cildi aşırı ovarak temizlemek
  • Aşırı sıcak su ile duş almak
  • Çok sık banyo yapmak
  • Banyodan sonra havluyla fazla kurulamak
  • Çok sert kış mevsimi olan bölgelerde yaşamak
  • Evde veya işyerinde merkezi ısıtma kullanmak
  • Yeteri kadar su içmemek ve susuz kalmak
  • Uzun süre güneşe maruz kalmak
  • Nem oranı düşük ortamlarda bulunmak

Sabah uyanır uyanmaz yüzünü yıkayanlar yandı! Faydalı sanıyorduk ama yeni bir zararı ortaya çıktı - 7

Cildinizi nemli tutmak için yapmanız gerekenler ise şunlar:

  • Duş alırken aşırı sıcak su kullanmayın.
  • Her gün duş almak yerine gün aşırı banyo yapın.
  • Duş sürenizi 10 dakikadan kısa tutun.
  • Banyo yaparken nemlendiricili sabun kullanın.
  • Banyodan hemen sonra cildinize nemlendirici uygulayın.
  • Kuru cilt lezyonlarını kaşımayın ve ovalamayın.
  • Bolca su için.
  • Bolca taze sebze ve meyve tüketin.
  • Cildiniz kurudukça nemlendirici uygulayın.
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