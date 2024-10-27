Sabah uyanır uyanmaz yüzünü yıkayanlar yandı! Faydalı sanıyorduk ama yeni bir zararı ortaya çıktı
Bilinen en eski alışkanlıkların başında, sabah uyanır uyanmaz yüzü yıkamak geliyor. Ancak genellikle gece yağlanan cildi ve göz çevresinde oluşan çapaklanmaları temizlemek için yapılan bir işlem olan yüz yıkama, kış aylarında yapıldığında faydadan çok zarar getirebiliyor.
Havaların soğumasıyla birlikte artan cilt kuruluğunu önlemek için bol bol nemlendirici içeren ürünler kullanmak gerekiyor. Uzmanlar, kış aylarında yüz yıkamanın cildi kurutup soyabileceği konusunda uyarıyor.