Sabahları 1 bardak içince kan temizleyici etkisi var: Her evde bulunan 4 malzemeyle yapılıyor

NASIL HAZIRLANIR?

Malzemeler:

1 orta boy havuç

1 küçük pancar

½ su bardağı nar çekirdeği

2-3 hurma (çekirdekleri çıkarılmış)

½ su bardağı su (ihtiyaca göre ayarlayın)

Bir miktar limon (ekstra C vitamini için isteğe bağlı)

Talimatlar:

Pancar ve havucu yıkayıp soyduktan sonra küçük parçalara kesin.

Hurmaların çekirdeklerini çıkarın.

Bir blenderda hurmaları, nar çekirdeklerini, pancarı ve dilimlenmiş havucu birleştirin.

Su ekleyin ve pürüzsüz olana kadar karıştırın.

Gerekirse süzdükten sonra karışımı bir bardağa dökün.

Ek bir doz C vitamini almak için biraz limon suyu sıkın.

Tazeliğinin ve besin değerlerinin faydalarından yararlanmak için hemen için.