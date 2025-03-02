​Sabahları aç karnına içmeniz gereken vitaminler: Vücuda etkisi katlanıyor

C VİTAMİNİ

C vitamini, bağışıklık sistemini güçlendiren, sağlıklı bir cildi destekleyen ve demir emilimine yardımcı olan güçlü bir antioksidandır. Aç karnına daha iyi emilir, bu nedenle sabah almak için en iyi zamandır. C vitaminini bir bardak suyla almak emilimi artırır ve tüm faydalarından yararlanmanızı sağlar.





