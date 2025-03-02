Sabahları aç karnına içmeniz gereken vitaminler: Vücuda etkisi katlanıyor
Sağlık bilincine sahip çoğu kişi genel refahlarını artırmak için diyet takviyeleri kullanır, ancak tüm takviyeler aynı değildir. Bazıları düzgün bir şekilde emilmeleri için aç karnına alınmalı ve diğerleri yemekle birlikte tüketilmelidir. Sabah, özellikle aç karnına doğru takviyeleri tüketmek faydalarını artırabilir.
En iyi sonuçlar için sabah yemekten önce almanız gereken bazı takviyeler şunlardır.
PROBİYOTİKLER
Probiyotikler bağırsak sağlığını, sindirimi ve bağışıklığı destekleyen yararlı bakterilerdir. Bunları aç karnına almak, mide asidine dayanmalarını ve en fazla faydayı sağladıkları bağırsaklara ulaşmalarını sağlar. Probiyotikleri almak için en iyi zaman, sabahın erken saatlerinde bir bardak suyla içmektir.