Sabahları salatalık ve nane suyu içince ne olur? Bilinmeyen etkileri

EVDE NASIL HAZIRLANIR?

Bu sağlıklı yaşam alışkanlığını günlük bir ritüele dönüştürmek güzel ama basittir. Bu sihirli iksirin bir litresi için, ince dilimlenmiş, ekstra lif ve antioksidanlar için kabuğu soyulmuş bir orta boy salatalığa (mümkünse organik) ihtiyacınız olacak. Bir avuç taze nane yaprağı (karabiber veya yeşil nane) ve filtrelenmiş su alın. Ekşi bir tat için her zaman limon veya ekstra lezzet ve sindirim desteği için bir dilim zencefil ekleyebilirsiniz. Sabah içeceğinizi yapmak için sürahiye salatalık dilimleri ve nane yaprakları ekleyin. Soğuk, filtrelenmiş su dökün. En az 2 saat, ideal olarak bir gece boyunca, tatların ve besin maddelerinin emilmesi için üzerini örtün ve buzdolabında bekletin. Sabah, süzün ve gününüzün ilk saati boyunca yavaşça yudumlayın.