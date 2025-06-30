Sabahları tüketilmesi gerekiyor: 5 süper besin ilaç gibi

5. KURU ERİK

Genellikle göz ardı edilen kuru erikler, bağırsak sağlığı, kemik yoğunluğu ve hormon dengesi açısından oldukça değerlidir. İçerdiği çözünür lif ve doğal sorbitol sayesinde sindirimi kolaylaştırır, şişkinliği önler. Potasyum ve boron açısından zengin olan kuru erik, özellikle kadınlarda kemik sağlığını ve östrojen dengesini destekler. Sabahları aç karna iki adet ıslatılmış kuru erik tüketmek oldukça etkilidir.



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Sabah öğünlerinin amacı yalnızca karın doyurmak değil, vücudu nazikçe uyandırmak, sindirimi tetiklemek ve günün geri kalanına doğal bir dengeyle başlamaktır. Doğru besinlerle başlayan bir gün, bedenin kendi dengesini kurmasına yardımcı olur.