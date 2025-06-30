Sabahları tüketilmesi gerekiyor: 5 süper besin ilaç gibi
Sabahları ne yediğiniz, gün boyu sindirim sisteminizin çalışmasından enerji seviyenize, hormon dengenizden genel ruh halinize kadar pek çok alanı doğrudan etkiliyor.
Beslenme uzmanları ve geleneksel sağlık sistemlerine göre, güne boş mideyle doğru süper besinlerle başlamak; özellikle şişkinlik, yavaş sindirim ve hormon dengesizliği yaşayanlar için oldukça faydalı. İşte uzmanların sabah saatlerinde, aç karna tüketilmesini önerdiği beş süper besin: