Sabahları uyanınca ortaya çıkan uyarı işareti: Kanserin ilk belirtilerinde biriymiş

İngiltere’de yapılan araştırmalara göre, her iki kişiden biri yaşamı boyunca bir kanser türüne yakalanıyor. Ancak erken teşhis sayesinde tedavi sürecinin başarısı büyük ölçüde artırılabiliyor.



Akciğer kanseri, dünya genelinde meme kanserinden sonra en yaygın ikinci kanser türü olarak biliniyor. Buna rağmen ölüm oranları açısından en riskli kanser türlerinden biri olarak öne çıkıyor. Yapılan araştırmalara göre, akciğer kanseri teşhisi konulan hastaların %80’i sigara kullanıyor ve bu durum tedavi edilmediği takdirde ciddi hayati riskler taşıyor.





