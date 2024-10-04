Saç köklerini vitamine boğan yöntem! Avuç avuç dökülen saçların yeniden çıkmasını sağlıyor! Birkaç damla sürmek yeterli

Fındık yağı

E vitamini ve manganez yönünden zengin olan fındık yağı, kaybedilen saç tellerinin geri kazanılmasına yardımcı olur. Ek olarak düzenli kullanımda, saç beyazlamasını geciktirir.

Fındık yağını tek başına saç diplerine uygulayabileceğiniz gibi tatlı badem yağı ile birlikte de kullanabilirsiniz.

Ancak her saç dökülmesi probleminin nedeni kişiden kişiye göre değişiklik gösterebileceği için bu yağları uygulamadan önce bir sağlık profesyoneline danışmakta fayda vardır.