Saç köklerini vitamine boğan yöntem! Avuç avuç dökülen saçların yeniden çıkmasını sağlıyor! Birkaç damla sürmek yeterli
Vitamin eksikliği, yaş ve genetik yatkınlık gibi pek çok faktör saç dökülmesini tetikleyebilir. Özellikle mevsim geçişlerinde artan saç dökülmelerini, doğadan gelen birtakım alternatiflerle önleyebilmek mümkün.
Çam terebentin yağı
Çam terebentin yağı, saç uzamasına yardımcı olduğu gibi kepek oluşumunun da önüne geçer. Banyo suyuna ekleyeceğiniz birkaç damla çam terebentin yağı, vücudunuzun rahatlamasına ve daha az stresli hissetmenize destek olabilir. Çam terebentin yağının verimini artırmak için zeytinyağı ile birlikte kullanabilirsiniz.