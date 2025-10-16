Saçlarınız erken yaşta beyazladı mı? Melanin üretimi için 5 temel vitamin

D VİTAMİNİ

D Vitamini eksikliği, saç sağlığına zarar veren erken beyazlama ve melanin üretiminin azalmasıyla ilişkilendirilmiştir. Bu nedenle, güneş ışığında oturmak ve zenginleştirilmiş gıdalar, yağlı balık, yumurta ve daha fazlasını tüketmek size çok iyi gelecektir.



BİYOTİN



B7 Vitamini olarak da bilinen Biyotin, saç büyümesi ve gücü için hayati önem taşır çünkü eksikliği saç incelmesine ve erken beyazlamaya neden olabilir. Kuruyemişler, tohumlar ve tam tahıllar ile baklagiller ve yapraklı yeşillikler gibi besinler bu besin açısından zengin kaynaklardır.



