Saçlarınız erken yaşta beyazladı mı? Melanin üretimi için 5 temel vitamin
Erken beyazlayan saçlarınız aynaya her baktığınızda canınızı sıkıyor olabilir. Yaşlanma ve genetik faktörler rol oynasa da, bilim beslenme eksikliklerinin bu süreci hızlandırdığını gösteriyor. Düşük B12 vitamini, çinko ve bakır seviyeleri, melanin üretiminin azalmasıyla bağlantılı. Beslenme yoluyla protein, B5 vitamini, D vitamini, biotin ve çinko tüketmek, erken beyazlamayı önlemeye ve saç sağlığını desteklemeye yardımcı olabilir.
Son zamanlarda saçlarınızda çok fazla beyaz tel mi görüyorsunuz? Bu durum birçok kişi için rahatsız edici ve moral bozucu. Yaşlanma ve genetik faktörler bu istenmeyen dönüşümün başlıca nedenleri olmaya devam ederken, bilim beslenme eksikliklerinin de süreci hızlandırdığını söylüyor.