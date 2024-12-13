Sadece bir tane yemek bile ömürden 36 dakika götürüyor: Sodayla birlikte tüketildiğinde tehlike daha da büyüyor
Bilim dünyası, ultra işlenmiş gıdaların yaşam süresini kısaltabildiğini gösteren yeni bir araştırmanın sonuçlarını paylaştı. Ses getiren çalışmada, tek bir hamburger yemenin bile yaşam süresini en az 36 dakika kısalttığı tespit edildi.
Michigan Üniversitesi tarafından yürütülen çalışmaya göre, sadece bir adet sosisli sandviç yemek bile ömürden ortalama 36 dakika götürüyor. Sandviç, bir şişe soda ile birlikte tüketildiğinde, bu sayı 48 dakikaya yükseliyor.