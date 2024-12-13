Sadece bir tane yemek bile ömürden 36 dakika götürüyor: Sodayla birlikte tüketildiğinde tehlike daha da büyüyor

5 bin 800'den fazla besin türünün incelendiği çalışmada; sosisli sandviç, pizza ve makarna gibi pek çok popüler gıdanın yaşam süresini kısalttığı tespit edildi. Meyve, sebze ve fıstık ezmesi tüketiminin ise genel sağlık üzerinde pek çok faydası olduğu belirlendi.