Sadece bir tane yemek bile ömürden 36 dakika götürüyor: Sodayla birlikte tüketildiğinde tehlike daha da büyüyor

Bilim dünyası, ultra işlenmiş gıdaların yaşam süresini kısaltabildiğini gösteren yeni bir araştırmanın sonuçlarını paylaştı. Ses getiren çalışmada, tek bir hamburger yemenin bile yaşam süresini en az 36 dakika kısalttığı tespit edildi.

Sadece bir tane yemek bile ömürden 36 dakika götürüyor: Sodayla birlikte tüketildiğinde tehlike daha da büyüyor - 1

Michigan Üniversitesi tarafından yürütülen çalışmaya göre, sadece bir adet sosisli sandviç yemek bile ömürden ortalama 36 dakika götürüyor. Sandviç, bir şişe soda ile birlikte tüketildiğinde, bu sayı 48 dakikaya yükseliyor.

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Sadece bir tane yemek bile ömürden 36 dakika götürüyor: Sodayla birlikte tüketildiğinde tehlike daha da büyüyor - 2

Ancak ses getiren araştırmanın bulguları tamamen olumsuz değil. Bilim insanları, belirli balık türlerinin tüketilmesinin, ömrü 28 dakika kadar uzatabileceğini de ortaya koydu.

Sadece bir tane yemek bile ömürden 36 dakika götürüyor: Sodayla birlikte tüketildiğinde tehlike daha da büyüyor - 3

5 bin 800'den fazla besin türünün incelendiği çalışmada; sosisli sandviç, pizza ve makarna gibi pek çok popüler gıdanın yaşam süresini kısalttığı tespit edildi. Meyve, sebze ve fıstık ezmesi tüketiminin ise genel sağlık üzerinde pek çok faydası olduğu belirlendi.

Sadece bir tane yemek bile ömürden 36 dakika götürüyor: Sodayla birlikte tüketildiğinde tehlike daha da büyüyor - 4

Araştırmaya göre, günlük kalori ihtiyacının yüzde 10'unun et yerine meyve ve sebzelerden karşılanması, kişinin yaşam süresini uzatabiliyor.

Sadece bir tane yemek bile ömürden 36 dakika götürüyor: Sodayla birlikte tüketildiğinde tehlike daha da büyüyor - 5

ABD'de tüketilen gıdaların yaklaşık yüzde 75'inin aşırı işlenmiş olduğu ve zararlı bileşenler içerdiğinin de altı çizilirken; birçok araştırma, yüksek UPF içeren beslenmenin, 30'dan fazla hastalık, kanser ve erken ölüm riskiyle ilişkili olduğunu ortaya koydu.

Sadece bir tane yemek bile ömürden 36 dakika götürüyor: Sodayla birlikte tüketildiğinde tehlike daha da büyüyor - 6

En zararlı gıdalar arasında sosisli sandviçler ve işlenmiş etlerin yanı sıra kahvaltılık sandviçlerin de yer aldığı belirtildi. Sosisli sandviçlerin içeriğindeki nitrit ve nitrat gibi koruyucu maddeler, vücutta kolon kanseri ile ilişkilendirilen bileşenlere dönüşebiliyor.

Sadece bir tane yemek bile ömürden 36 dakika götürüyor: Sodayla birlikte tüketildiğinde tehlike daha da büyüyor - 7

Uzmanlar, yalnızca işlenmiş ürünlerin değil, şekerli içeceklerde kullanılan aspartam gibi tatlandırıcıların da yaşam süresini 12 dakika kadar kısaltabildiğini ifade etti.

Sadece bir tane yemek bile ömürden 36 dakika götürüyor: Sodayla birlikte tüketildiğinde tehlike daha da büyüyor - 8

Hayvanlar üzerinde yapılan deneyler sonucunda aspartamın yüksek konsantrasyonlarının kanser riskini artırabileceği belirlenmiş olsa da, araştırma sonuçlarının netliği pek çok sağlık otoritesi tarafından tartışılıyor.

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