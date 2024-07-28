Kas gücü ve el becerisinde kayba neden oluyor: MS hastalığı nedir, belirtileri neler?
Sanatçı Safiye Soyman'ın, 24 yıldır MS (Multiple Skleroz) hastalığıyla mücadele eden oğlu Harun Akaröz, solunum yetmezliği nedeniyle hayatını kaybetti. Vefat haberi ardından MS (Multiple Skleroz) hastalığının nedenleri ve belirtileri merak ediliyor. Peki, Safiye Soyman'ın oğlu Harun Akaröz'ün hastalığı MS nedir? MS hastalığı belirtileri neler, neden olur?
Ünlü şarkıcı Safiye Soyman'ın MS hastası oğlu Harun Akaröz solunum yetmezliği şikayetiyle kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Akaröz 24 yıldır MS (Multiple Skleroz) hastalığıyla mücadele ediyordu. Peki, Safiye Soyman'ın oğlu Harun Akaröz'ün hastalığı MS nedir? MS hastalığı belirtileri neler, neden olur?