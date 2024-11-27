Sağlığa faydalı diye içiyoruz ama organlarda hasar bırakıyor! Bilim insanları uyardı

Çeşitli sağlık sorunlarından korunmak için kullanılan gıda takviyeleri, vücuda kısa zaman aralıkları içerisinde alındıklarında organ hasarına yol açabiliyor.

Bilim insanları, bu konudaki en riskli kombinasyonun kırmızı maya pirinci özütü ve niasin olduğunu belirtti. Dr. Todd Sontag, kolesterolü düşürmeye yardımcı olan niasınin, kırmızı maya pirinç özütü ile birlikte tüketilmesinin karaciğerlere zarar verebileceğini söyleyerek uyardı.

Üstelik bu ikili yalnızca karaciğerde değil, kalp sağlığı üzerinde de ciddi etkiler yaratabilir. Statinler gibi diğer kolesterol düşürücü maddeler, bu karışıma eklendiğinde risk daha da artar.