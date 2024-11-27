Sağlığa faydalı diye içiyoruz ama organlarda hasar bırakıyor! Bilim insanları uyardı

Son yıllarda kullanımı tüm dünyada popüler hale gelen gıda takviyeleri, bazı besinler ve bitkilerle birlikte tüketildiğinde çeşitli sağlık sorunlarına yol açabiliyor. Uzmanlar, özellikle sarı kantaron ve melatonin gibi uyku artırıcı takviyelerin kullanımı konusunda dikkatli olunması gerektiğinin altını çiziyor.

Sağlığa faydalı diye içiyoruz ama organlarda hasar bırakıyor! Bilim insanları uyardı - 1

Çeşitli sağlık sorunlarından korunmak için kullanılan gıda takviyeleri, vücuda kısa zaman aralıkları içerisinde alındıklarında organ hasarına yol açabiliyor.

Bilim insanları, bu konudaki en riskli kombinasyonun kırmızı maya pirinci özütü ve niasin olduğunu belirtti. Dr. Todd Sontag, kolesterolü düşürmeye yardımcı olan niasınin, kırmızı maya pirinç özütü ile birlikte tüketilmesinin karaciğerlere zarar verebileceğini söyleyerek uyardı.

Üstelik bu ikili yalnızca karaciğerde değil, kalp sağlığı üzerinde de ciddi etkiler yaratabilir. Statinler gibi diğer kolesterol düşürücü maddeler, bu karışıma eklendiğinde risk daha da artar.

N-LIFE HABERLERİ

Sağlığa faydalı diye içiyoruz ama organlarda hasar bırakıyor! Bilim insanları uyardı - 2

Daha önce yapılan araştırmalarda, kırmızı maya pirinci özütü takviyesi alan hastalarda büyük ölçüde karaciğer hasarı olduğu gözlemlenmişti.
Aynı anda farklı gıda takviyeleri almanın yaygın risklerinden biri de, vücuttaki vitamin ve mineral eksikliğinin daha da artması olarak açıklanıyor.

Sağlığa faydalı diye içiyoruz ama organlarda hasar bırakıyor! Bilim insanları uyardı - 3

Özellikle magnezyum ve kalsiyum takviyelerininin en az 2 saat arayla alınması tavsiye ediliyor. 

Uzmanlar, potasyum ve kalsiyumun yanı sıra çinko ve bakırın da birlikte tüketimini asla önermiyor. Aşırı çinko alımı, kan hücrelerinin üretimi ve kemik sağlığının desteklenmesi için ihtiyaç duyduğumuz bir mineral olan bakırın emilimini engelleyebiliyor.

Sağlığa faydalı diye içiyoruz ama organlarda hasar bırakıyor! Bilim insanları uyardı - 4

Bilim insanları, yeterli bakır alınmadığı durumlarda kansızlık ve kemik güçsüzlüğü gibi sağlık sorunlarının ortaya çıkabileceğini ifade ediyor.

Hastalık riskini azaltmak için A, D, E ve K vitaminlerinin de 2 saat arayla alındığından emin olunması gerekiyor.

Sağlığa faydalı diye içiyoruz ama organlarda hasar bırakıyor! Bilim insanları uyardı - 5

KAHVE VE DEMİR TAKVİYESİ BİR ARADA RİSKLİ OLABİLİR

Uzmanlar, sık kahve tüketen bireylerin demir takviyesi alımından kaçınması gerektiğini belirtiyor. Vücutta oksijen taşıyan kırmızı kan hücrelerinin yapımında önemli bir etken olan demir, bir fincan siyah veya yeşil çayla birlikte alındığında, vücut tarafından emilmek yerine çayda bulunan bitki bileşikleri olan tanenlere bağlanabiliyor. Bu etkileşim, yalnızca çay ve demir takviyelerinin doğrudan birlikte alınması durumunda ortaya çıkıyor.

Sağlığa faydalı diye içiyoruz ama organlarda hasar bırakıyor! Bilim insanları uyardı - 6

Melatonin gibi uykuyu artıran maddelerin yanında kedi otu, ashwagandha, kava ve sarı kantaron gibi bitkilerin kullanımı da tavsiye edilmiyor.

Bu bitkiler ve takviyeler, tek başlarına zararsız olmalarına rağmen, bir araya geldiklerinde tehlikeli olabilirler. Özellikle sarı kantaron ve antidepresanın birlikte tüketilmesi, vücuttaki serotonin seviyesini yükselterek serotonin sendromu adı verilen bir sağlık sorununa yol açabilir. Bu durum kafa karışıklığına, terlemeye, titremeye ve ishale neden olabilir. Daha ileri vakalarda kalp ritmi bozukluğu da ortaya çıkabilir.

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