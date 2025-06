Sağlığın altın anahtarı: Şişkinlik önleyici, kan şekeri düzenleyici, hafıza güçlendirici

Yeni bilimsel veriler, mutfaklarımızın vazgeçilmezi olan bitki ve baharatların yalnızca yemeğe tat katmakla kalmayıp, sağlığımız üzerinde de kayda değer etkiler yaratabileceğini gösteriyor. Uzmanlar, bu lezzetli aromaların kalp sağlığını desteklemekten kan şekeri kontrolüne, sindirimi iyileştirmekten bağışıklık sistemini güçlendiren bağırsak mikrobiyomuna kadar birçok fayda sunduğunu söylüyor.



BAHARATLAR SAĞLIĞIN ANAHTARI OLABİLİR



Bitki ve baharatlar üzerine yapılan araştırmalar henüz erken aşamada olsa da, gıdalarda kullanılan günlük miktarların dahi uzun vadeli sağlık üzerinde olumlu etkiler bırakabileceğine dair işaretler artıyor. Örneğin; kekik, gram başına içerdiği polifenoller sayesinde antioksidan kapasitesi açısından yaban mersini ve kakao gibi ‘süper besinler’i bile geride bırakabiliyor.



Karanfil, nane, yıldız anason ve kereviz tohumu da benzer şekilde yüksek antioksidan potansiyele sahip. 2022 yılında The Journal of Nutrition dergisinde yayımlanan bir çalışmada, dört hafta boyunca günde 3 çay kaşığı karışık bitki ve baharat tüketen katılımcıların bağırsak bakterilerinde olumlu değişimler gözlemlendi. Araştırmacılar bu değişimi, baharatlardaki yüksek lif ve polifenol içeriğine bağlıyor.



Aynı çalışmanın bir yıl sonra The American Journal of Clinical Nutrition'da yayımlanan devam analizine göre, bu baharat karışımı dört hafta sonunda sistolik kan basıncını ortalama 2 mmHg, diyastolik basıncı ise 1,5 mmHg oranında düşürdü. Küçük görünen bu farklar, uzun vadede kalp sağlığı üzerinde ciddi katkılar sağlayabilir.