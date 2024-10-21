Sağlıklı beslenme listelerinin vazgeçilmez besini ama karaciğer kanserine zemin hazırlıyor! Çinli profesör uyardı

Anhui Tarım Üniversitesi'nde yapılan yeni bir araştırmaya göre; salatalık ve elma kabuğunda bulunan pestisitler, karaciğer kanserine neden olabiliyor. Uzmanlar, hastalık yayan pestisitlerin, yıkandığında bile geçmeyeceğinin altını çiziyor.

Ne kadar yıkanırsa yıkansın temizlenmeyen diğer gıdalar arasında ise pirinç ve karides yer alıyor.