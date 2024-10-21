Sağlıklı beslenme listelerinin vazgeçilmez besini ama karaciğer kanserine zemin hazırlıyor! Çinli profesör uyardı

Çinli bilim insanları, salata başta olmak üzere bazı meyve ve sebzelerin kabuğunda bulunan pestisit miktarının, karaciğer kanserine zemin hazırlayabileceğini açıkladı.

Sağlıklı beslenme listelerinin vazgeçilmez besini ama karaciğer kanserine zemin hazırlıyor! Çinli profesör uyardı - 1

Anhui Tarım Üniversitesi'nde yapılan yeni bir araştırmaya göre; salatalık ve elma kabuğunda bulunan pestisitler, karaciğer kanserine neden olabiliyor. Uzmanlar, hastalık yayan pestisitlerin, yıkandığında bile geçmeyeceğinin altını çiziyor.

Ne kadar yıkanırsa yıkansın temizlenmeyen diğer gıdalar arasında ise pirinç ve karides yer alıyor.

N-LIFE HABERLERİ

Sağlıklı beslenme listelerinin vazgeçilmez besini ama karaciğer kanserine zemin hazırlıyor! Çinli profesör uyardı - 2

Nano Letters dergisinde yayımlanan makalede, pestisit yutma riskinin yalnızca meyve ve sebzeleri soyarak önlenebileceği açıklandı.

Sağlıklı beslenme listelerinin vazgeçilmez besini ama karaciğer kanserine zemin hazırlıyor! Çinli profesör uyardı - 3

Uzmanlar, ''Soyma işleminin, meyvenin epidermisinde ve epidermale yakın posasında bulunan pestisitleri etkisiz hale getireceğini düşünüyoruz'' açıklamasında bulundu.

Sağlıklı beslenme listelerinin vazgeçilmez besini ama karaciğer kanserine zemin hazırlıyor! Çinli profesör uyardı - 4

Pestisit, karaciğer kanserinin yanı sıra beyin hasarı, kısırlık, böbrek, akciğer hastalıkları gibi pek çok ciddi sağlık sorununa da zemin hazırlayabilir.

Sağlıklı beslenme listelerinin vazgeçilmez besini ama karaciğer kanserine zemin hazırlıyor! Çinli profesör uyardı - 5

Pestisitin anlık etkileri arasında burunda yanma, boğaz ve cilt tahrişi, bulantı ve baş dönmesi gibi yaygın belirtiler görülebilir.

Sağlıklı beslenme listelerinin vazgeçilmez besini ama karaciğer kanserine zemin hazırlıyor! Çinli profesör uyardı - 6

Pestisit zehirlenmesi, soğuk algınlığına benzer semptomlar da gösterebilir. Eğer siz de pestisit zehirlenmesi yaşadığınızı düşünüyorsanız, hemen tıbbi yardım almanızda fayda var.

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