Sağlıklı beslenme listelerinin vazgeçilmez besini ama karaciğer kanserine zemin hazırlıyor! Çinli profesör uyardı
Çinli bilim insanları, salata başta olmak üzere bazı meyve ve sebzelerin kabuğunda bulunan pestisit miktarının, karaciğer kanserine zemin hazırlayabileceğini açıkladı.
Anhui Tarım Üniversitesi'nde yapılan yeni bir araştırmaya göre; salatalık ve elma kabuğunda bulunan pestisitler, karaciğer kanserine neden olabiliyor. Uzmanlar, hastalık yayan pestisitlerin, yıkandığında bile geçmeyeceğinin altını çiziyor.
Ne kadar yıkanırsa yıkansın temizlenmeyen diğer gıdalar arasında ise pirinç ve karides yer alıyor.