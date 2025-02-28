Sağlıklı beslenmeyi destekleyen 10 süper besin: Harvard Health öneriyor

TAM TAHILLAR

Hem çözünebilir hem de çözünmeyen liflerin iyi bir kaynağı olan tam tahıllar; vitaminler, mineraller ve fitonutrientler yönünden zengindir. Tam tahılların düzenli tüketiminin, kolesterolü düşürdüğü ve kalp hastalığı riskini azalttığı kanıtlanmıştır.