Sağlıklı beslenmeyi destekleyen 10 süper besin: Harvard Health öneriyor
Yıllar boyunca yapılan araştırmalar, sağlıklı bir beslenme rutininin; yüksek tansiyon, kalp hastalığı, diyabet ve bazı kanser türlerine yakalanma riskini azaltabileceğini ortaya koymuştur. Harvard Health uzmanları, özellikle domates, yoğurt ve zeytinyağı gibi besinlerin, çeşitli vitaminler ve mineraller yönünden zengin olduğunun altını çiziyor.
BALIK
Balık, omega-3 yağ asitleri bakımından zengin bir besindir. Omega-3 yağ asitleri, beyin fonksiyonlarını iyileştirir ve metabolizmayı hızlandırır.