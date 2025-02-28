Sağlıklı beslenmeyi destekleyen 10 süper besin: Harvard Health öneriyor

Yıllar boyunca yapılan araştırmalar, sağlıklı bir beslenme rutininin; yüksek tansiyon, kalp hastalığı, diyabet ve bazı kanser türlerine yakalanma riskini azaltabileceğini ortaya koymuştur. Harvard Health uzmanları, özellikle domates, yoğurt ve zeytinyağı gibi besinlerin, çeşitli vitaminler ve mineraller yönünden zengin olduğunun altını çiziyor.

Sağlıklı beslenmeyi destekleyen 10 süper besin: Harvard Health öneriyor - 1

BALIK

Balık, omega-3 yağ asitleri bakımından zengin bir besindir. Omega-3 yağ asitleri, beyin fonksiyonlarını iyileştirir ve metabolizmayı hızlandırır.

N-LIFE HABERLERİ

Sağlıklı beslenmeyi destekleyen 10 süper besin: Harvard Health öneriyor - 2

DOMATES

Journal of the National Cancer Institute'da yapılan bir çalışma, likopenin prostat kanseri riskini azalttığını ve meme, akciğer, mide kanseri gibi diğer kanser türlerini önlemede etkili olabileceğini belirledi.

Sağlıklı beslenmeyi destekleyen 10 süper besin: Harvard Health öneriyor - 3

BAKLAGİLLER

American Journal of Clinical Nutrition'da yayınlanan bir araştırmada, baklagillerin kalp hastalıklarına yakalanma olasılığını azalttığı gözlemlendi. Diabetes Care dergisinde yayımlanan başka bir araştırma ise baklagil tüketiminin, diyabet riskini azaltabileceğini ortaya koydu.

Sağlıklı beslenmeyi destekleyen 10 süper besin: Harvard Health öneriyor - 4

YOĞURT

İyi bir kalsiyum ve protein kaynağı olan yoğurt, probiyotik adı verilen canlı kültürler içerir. Bu "iyi bakteriler" vücudu diğer, daha zararlı bakterilerden koruyabilir.

Sağlıklı beslenmeyi destekleyen 10 süper besin: Harvard Health öneriyor - 5

TAM TAHILLAR

Hem çözünebilir hem de çözünmeyen liflerin iyi bir kaynağı olan tam tahıllar; vitaminler, mineraller ve fitonutrientler yönünden zengindir. Tam tahılların düzenli tüketiminin, kolesterolü düşürdüğü ve kalp hastalığı riskini azalttığı kanıtlanmıştır.

Sağlıklı beslenmeyi destekleyen 10 süper besin: Harvard Health öneriyor - 6

ZEYTİNYAĞI

Zeytinyağı, kalp hastalığı riskini azaltmaya yardımcı olan E vitamini, polifenoller ve tekli doymamış yağ asitleri açısından iyi bir seçenektir.

Sağlıklı beslenmeyi destekleyen 10 süper besin: Harvard Health öneriyor - 7

KURUYEMİŞLER

Fındık, ceviz, badem gibi kuruyemişler; iyi birer bitkisel protein kaynağıdır. Ayrıca kalp hastalığı riskini azaltmada etkili olabilecek tekli doymamış yağlar da içerirler.

Sağlıklı beslenmeyi destekleyen 10 süper besin: Harvard Health öneriyor - 8

KOYU YAPRAKLI SEBZELER

Koyu yapraklı sebzeler; A vitamini, C vitamini ve kalsiyumun yanı sıra çeşitli fitokimyasalların (sağlığınız üzerinde olumlu etkisi olan bitkiler tarafından yapılan kimyasallar) iyi bir kaynağıdır.

Sağlıklı beslenmeyi destekleyen 10 süper besin: Harvard Health öneriyor - 9

MEYVELER

Meyveler; vitamin, mineral, lif ve antioksidan bakımından zengindir. Düzenli meyve tüketimi, kalp hastalıkları riskini azaltır ve sindirim sağlığını iyileştirir. Meyvelerde bulunan antioksidanlar, hücre hasarını önler ve kanser gibi ciddi hastalıkların riskini azaltır.

Sağlıklı beslenmeyi destekleyen 10 süper besin: Harvard Health öneriyor - 10

TURPGİLLER

Turpgiller ailesine brokoli, Brüksel lahanası, karnabahar, kara lahana, turp ve şalgam gibi yeşillikler dahildir. Bu besinler, bazı kanser türlerine karşı koruma sağlayabilen indoller, tiyosiyanatlar ve nitriller gibi lif, vitamin ve fitokimyasallar içerirler.

DAHA FAZLA GÖSTER