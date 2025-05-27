Sağlıklı bir vücut için 5 temel vitamin: Bağışıklığı artırıyor
Yoğun iş temposu, dengesiz beslenme ve hareketsiz yaşam tarzı, bireyleri sağlıklı kalmak için alternatif çözümler aramaya yöneltiyor. Bu noktada, multivitamin takviyeleri giderek daha fazla ilgi görüyor. Uzmanlar, dengeli bir diyetin tamamlayıcısı olarak kullanılan bu desteklerin bağışıklık sistemini güçlendirmede, enerji seviyelerini artırmada ve genel vücut sağlığını korumada önemli rol oynadığını belirtiyor. İşte öne çıkan altı temel vitamin ve sağlık üzerindeki etkileri.
D3 VİTAMİNİ
D3 vitamini (kolekalsiferol), vücudun kalsiyum ve fosforu emmesine yardımcı olarak kemik ve diş sağlığını koruyor. Ayrıca bağışıklık sistemini destekliyor ve ruh halini düzenlemede önemli bir rol oynuyor. x