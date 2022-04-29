Sağlıklı dişler için sağlıklı beslenme şart!

Haberler | 29.04.2022 - 16:01
Sağlıklı dişlere sahip olmak için ağız içi bakımının doğru ve düzenli yapılması gerekiyor. Özellikle düzenli diş fırçalama ve diş ipi kullanmak sağlıklı dişler için önemli. Ancak sağlıklı beslenme de diş sağlığını korumak için oldukça etkili.
Peki diş sağlığını korumak için nasıl beslenilmeli ve nelere dikkat edilmeli?
Protez Uzmanı Dr. Eda Özdere, diş sağlığı hakkında merak edilenleri açıkladı...
Dr. Özdere'ye göre ağız sağlığıyla beslenme arasında çift yönlü bir ilişki var. Doğru beslenme ağızdaki dokuların sağlığını iyi yönde etkiliyor. Sağlıklı ağızlar besinlerin daha doğru çiğneyerek öğütülmesine yardımcı oluyor.
Kötü beslenme alışkanlıklarının doğrudan diş eti hastalıklarına neden olduğunu söylemek doğru olmaz. Ancak yanlış beslenme, diş eti hastalıklarının yayılma hızını artırabilir.
Şeker tüketimi ve sonrası dişleri fırçalamamak, diş çürüğü riskinin artışıyla ilişkilidir.
Öte yandan besleyici özelliği yüksek yiyecekler, diş ve diş etlerinin sağlığının korunmasını destekler.
Meyve, sebze, proteinli gıdalar, tahıl ve süt ürünlerini içeren dengeli bir beslenme planı, genel sağlığın yanı sıra optimum ağız sağlığı için gerekli desteği sağlar.
-Diş sağlığı için önemli besinler ve yapılması gerekenler ise şu şekilde:
-Süt, yoğurt ve peynir gibi kalsiyum açısından zengin besinler dişleri ve kemikleri geliştirmeye yardımcı olur. Diğer kalsiyum kaynakları arasında somon, badem ve bazı koyu yeşil yapraklı sebzeler bulunur.
-Güçlü dişler için önemli diğer bir mineral olan fosfor, yumurta, balık, yağsız et, süt ürünleri, fındık ve fasulyede bol miktarda bulunur.
-Atıştırma alışkanlıkları ağız sağlığını etkiler. Özellikle öğünler arasında ne kadar sık yemek yenirse, dişlerin çürüklere neden olan asit saldırısına maruz kalma potansiyeli de o kadar artar. Atıştırmayı seviyorsanız sağlıklı atıştırmalar tercih edilmeli.
-Sert, yapışkan, şekerli atıştırmalıklar yerine çiğ sebzeler, meyveler, sade yoğurt gibi besleyici özelliği yüksek atıştırmalıklar tercih edilmeli.
-Diş çürüklerinden korunmak için atıştırmadan sonra dişler fırçalanmalı, fırçalanamıyorsa yiyecek parçacıklarını uzaklaştırmak için ağız suyla çalkalanmalı.
-Bakteriler ağızda yiyeceklerle temas ettiğinde, diş çürüklerine yol açan asit üretilir. Bu durum, özellikle dişini düzenli fırçalamayanlarda diş çürüklerine yol açabilir.
-Diş çürüklerinin oluşmasında yiyecek seçimleri önemli rol oynar. Bazı yiyecekler, dişlerinize zarar verebilirken, diğerleri onları sağlıklı ve güçlü tutmak için gerekli besinler içerir. Gerekli tüm besin gruplarını size doğru şekilde sağlayacak beslenme alışkanlıklarına sahip olmak, diş sağlığı açısından önemli.
-Sağlıklı beslenmeye ek olarak, günde iki kez dişleri fırçalamak, günde bir kez diş ipi kullanmak, bol su içmek ve düzenli diş hekimine kontrole gitmek, diş ve diş eti hastalıklarını büyük oranda önler.
Sağlıklı beslenme, bebekler ve çocuklar için de ağız sağlığında önemli rol oynar. Bebeğinizin veya küçük çocuğunuzun biberonla uyuması diş sağlığı açısından tavsiye edilmez. Gece boyunca biberon içerisine konulan gıda, ağızda kalıp temizlenmediği için çürüğe neden olabilir.
Öte yandan çocuklarda, şekerli yiyecek ve içeceklerin alım miktarı sınırlı tutulmalı. Çocuklar ve gençlerdeki yeme alışkanlıkları, diş çürümelerinin hızını belirleyen en önemli faktörlerdendir.