Sağlıklı dişler için sağlıklı beslenme şart!

Sağlıklı dişlere sahip olmak için ağız içi bakımının doğru ve düzenli yapılması gerekiyor. Özellikle düzenli diş fırçalama ve diş ipi kullanmak sağlıklı dişler için önemli. Ancak sağlıklı beslenme de diş sağlığını korumak için oldukça etkili.

Peki diş sağlığını korumak için nasıl beslenilmeli ve nelere dikkat edilmeli?

Protez Uzmanı Dr. Eda Özdere, diş sağlığı hakkında merak edilenleri açıkladı...