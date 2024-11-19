Sağlıklı diye yiyoruz ama kanser riskini artırıyor! İngiliz doktor uyardı: Her tüketildiğinde vücudu zehre boğuyor

Bilim insanları, tarım sektöründe sıklıkla kullanılan pestisit ilacının çeşitli kanser türlerine yakalanma riskini artırabileceği konusunda uyarıda bulundu. Meyve ve sebzelerin faydalarını etkisiz hale getirebildiği belirlenen pestisitin yalnızca kansere değil, DNA hasarına da yol açabildiği tespit edildi.

Sağlıklı diye yiyoruz ama kanser riskini artırıyor! İngiliz doktor uyardı: Her tüketildiğinde vücudu zehre boğuyor - 1

Daha çok meyve ve sebze yetiştiriciliğinde kullanılan pestisit; bakteri, virüs ve haşerelerin zararlı etkilerini ortadan kaldırmak amacıyla ekinlere uygulanıyor. Ancak araştırmalar, sebze ve meyvelerin zarar görmeden yetişmesini sağlayan pestisitin, çeşitli kanser türlerine yakalanma olasılığını artırdığını ortaya koydu.

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Sağlıklı diye yiyoruz ama kanser riskini artırıyor! İngiliz doktor uyardı: Her tüketildiğinde vücudu zehre boğuyor - 2

Dr. Michelle Hughes, tarımda yaygın bir yöntem olan pestisitin endrokrin bozucu etkisini olduğunu söyleyerek uyardı. Uzman isim, pestisitlerin bağırsaklarımızdaki sağlıklı bakteri dengesini bozduğunu ve bu durumun iltihaplanmaya yol açarak kansere neden olabileceğini belirtti.

Sağlıklı diye yiyoruz ama kanser riskini artırıyor! İngiliz doktor uyardı: Her tüketildiğinde vücudu zehre boğuyor - 3

Frontiers in Cancer and Society dergisinde yayınlanan bir araştırmada, tarımsal pestisitlerin belirli kanser türlerine yakalanma riskini artırmada tütün dumanı kadar etkili olabileceği kanıtlandı.

Sağlıklı diye yiyoruz ama kanser riskini artırıyor! İngiliz doktor uyardı: Her tüketildiğinde vücudu zehre boğuyor - 4

Yabani ot ve böcekleri önlemek için kullanılan kimyasallar, meyve ve sebzelerin yüzeyinde kalabilir. Bu da, pestisitleri küçük miktarlarda da olsa düzenli olarak tükettiğimiz anlamına gelir.

Sağlıklı diye yiyoruz ama kanser riskini artırıyor! İngiliz doktor uyardı: Her tüketildiğinde vücudu zehre boğuyor - 5

Rocky Vista Üniversitesi tarafından yapılan bir araştırmada ağız yoluyla alınan pestisitlerin bağırsak kanseri riskini artırdığı bulundu.

Sağlıklı diye yiyoruz ama kanser riskini artırıyor! İngiliz doktor uyardı: Her tüketildiğinde vücudu zehre boğuyor - 6

Pestisitin ayrıca lösemi, mesane, kolon, akciğer ve pankreas kanserlerinin gelişimiyle de bağlantılı olabileceği ortaya konuldu.

Daha önce yapılan araştırmalarda, pestisitlerin nörolojik ve hormonal bozuklukların yanı sıra DNA hasarı ve iltihaplanmaya da yol açabildiği tespit edilmişti.

Sağlıklı diye yiyoruz ama kanser riskini artırıyor! İngiliz doktor uyardı: Her tüketildiğinde vücudu zehre boğuyor - 7

Pestisitin anlık etkileri arasında burunda yanma, batma ve kaşıntı, boğaz ve cilt tahrişi, döküntü gibi semptomlar yer alıyor. Uzmanlar, pestisit zehirlenmesinin soğuk algınlığına benzer semptomlar gösterebildiği konusunda uyarıyor.

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