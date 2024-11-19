Sağlıklı diye yiyoruz ama kanser riskini artırıyor! İngiliz doktor uyardı: Her tüketildiğinde vücudu zehre boğuyor
Bilim insanları, tarım sektöründe sıklıkla kullanılan pestisit ilacının çeşitli kanser türlerine yakalanma riskini artırabileceği konusunda uyarıda bulundu. Meyve ve sebzelerin faydalarını etkisiz hale getirebildiği belirlenen pestisitin yalnızca kansere değil, DNA hasarına da yol açabildiği tespit edildi.
Daha çok meyve ve sebze yetiştiriciliğinde kullanılan pestisit; bakteri, virüs ve haşerelerin zararlı etkilerini ortadan kaldırmak amacıyla ekinlere uygulanıyor. Ancak araştırmalar, sebze ve meyvelerin zarar görmeden yetişmesini sağlayan pestisitin, çeşitli kanser türlerine yakalanma olasılığını artırdığını ortaya koydu.