Sahur sofrasından eksik etmeyin: Bu besinler gün boyu susatmıyor

Ramazan ayı geldiğinde oruç tutan herkesin beslenme düzeni değişiyor. Vücut sağlığını koruyabilmek için sahur ve iftarda sağlıklı besinler tercih etmek gerekiyor. Oruç tutarken vücudunuz uzun saatler susuz kalabiliyor ve gün boyu susuzluğu engellemek için sahurda bazı besinlerden destek almak gerekiyor. Peki, sahurda susamamak için ne tüketmelisiniz?

Sahur sofrasından eksik etmeyin: Bu besinler gün boyu susatmıyor - 1

Ramazan ayını sağlıklı geçirmek ve oruç tutarken vücut direncini artırmak için hem sahurda hem da iftarda doğru besinleri tüketmelisiniz.

Ramazan ayında oruç tutarken susuzluğu engellemek için iftar ve sahurda mutlaka bol su tüketmelisiniz. Ancak bunun yanı sıra susuzluğu engellemek için sahurda bazı besinlerin tüketimini artırabilirsiniz.

Çünkü bazı yiyecekler sahurda tüketildiğinde gün boyu susatmıyor ve oruç tutmayı daha kolay hale getirebiliyor.

N-LIFE HABERLERİ

Sahur sofrasından eksik etmeyin: Bu besinler gün boyu susatmıyor - 2

Sahurda susatmayan yiyecekler nelerdir?

BOL YEŞİLLİK VE SEBZE

Ramazan ayında sahurda susuzlukla başa çıkmak için çiğ sebzeleri mutlaka sofranızdan eksik etmeyin. Çiğ sebzeler, yüksek su oranları sayesinde vücudun su ihtiyacını karşılamakta son derece etkilidir. Özellikle salatalık, marul, domates ve havuç gibi sebzeler, sahurda hem pratik hem de sağlıklı bir seçenek sunar. Bu sebzeleri doğrayarak, çeşitli baharatlarla zenginleştirip, tatlı ve tuzlu karışımlarla harmanlayarak keyifle tüketebilirsiniz. Böylece hem susuzluk hissini azaltır, hem de gün boyu enerjik ve hafif hissedersiniz.

Sahur sofrasından eksik etmeyin: Bu besinler gün boyu susatmıyor - 3

Sahurda ne yemeli diye sorarsanız, yeşilliklerden oluşan bol çeşitliliğe sahip bir salata tabağını mutlaka menünüze dahil edin. Bu, hem vücudunuzu suyla besler, hem de düşük kalorili olması sayesinde kilo alımını engeller. Çiğ sebzeler, bu dönemde hem sağlığınız hem de formunuz için mükemmel bir destek sağlar. Salatalık gibi su içeriği yüksek sebzeler, sofrada taze ve ferahlatıcı bir öğün oluşturmanıza yardımcı olur.

Sahur sofrasından eksik etmeyin: Bu besinler gün boyu susatmıyor - 4

ZEYTİNYAĞLI SEBZELER

Zeytinyağlı sebzeler, hafif ve sindirimi kolay besinlerdir. Özellikle zeytinyağı, susuz kalmanızı engelleyen sağlıklı yağlar içerir.

Zeytinyağlı enginar, kabak gibi sebzeler su dengesini korumaya yardımcı olur.


Sahur sofrasından eksik etmeyin: Bu besinler gün boyu susatmıyor - 5

SÜT ÜRÜNLERİ

Sahurda susuzluğu önlemek için süt ve süt ürünleri oldukça etkili seçenekler sunar. Yoğurt, kefir, süt ve ayran gibi besinler, zengin kalsiyum içerikleriyle vücudunuzun su ihtiyacını karşılamanızı sağlar. Bunun yanı sıra, sindirim sırasında su tüketimi arttığı için, bu ürünlerin tüketimi vücudun su dengesini destekler. Özellikle düşük yağlı süt ve yoğurt gibi seçenekler, sahurda hafif ve sağlıklı bir seçim olacaktır. Ayrıca, kefir gibi probiyotik içerikli ürünler, sindirimi düzenlemeye yardımcı olur ve gün boyunca rahat bir his yaratır.

Unutmayın ki sahurda fazla tuzlu, kalorili yiyecekler tüketmek, gün içinde su ihtiyacınızın artmasına neden olabilir. Bu yüzden, her zaman porsiyon kontrolüne dikkat etmek, protein, karbonhidrat ve yağ dengesini sağlamak önemlidir. Süt ve süt ürünlerini sebzelerle ya da meyvelerle bir arada tüketerek sahurunuzu dengeli hale getirebilirsiniz.


Sahur sofrasından eksik etmeyin: Bu besinler gün boyu susatmıyor - 6

KURUYEMİŞLER

Sahurda susamamak ve uzun süre tok kalmak için kuru yemişler harika bir alternatiftir. Ceviz, badem, fındık gibi tuzsuz kuru yemişler, susuzluk hissini engelleyen ve acıkmayı geciktiren besinlerdir. Ancak, tuzlu kuru yemişlerden kaçınmalısınız çünkü tuz, vücudun daha fazla suya ihtiyaç duymasına neden olabilir. Kuru yemişler, içerdiği sağlıklı yağlar, protein ve lif sayesinde enerji seviyenizi yüksek tutar ve oruç süresince ihtiyaç duyduğunuz besinleri sağlar. Bu sayede sahurda daha uzun süre tok kalabilir, açlık hissinizi kontrol altında tutabilirsiniz.


Sahur sofrasından eksik etmeyin: Bu besinler gün boyu susatmıyor - 7

HOŞAF VE KOMPOSTO

Sahurda susuzlukla mücadele ederken, taze meyveler veya kuru meyvelerle hazırlanan hoşaf ve kompostolar da mükemmel birer içecek alternatifi oluşturur. Az şekerli ve doğal meyve suyu tadında olan bu içecekler, sahurda hem vücudunuzun su ihtiyacını karşılar, hem de tatlı ihtiyacınızı giderir. Hazır meyve suları yerine, evde doğal ve katkı maddesi içermeyen hoşaflar ve kompostolar hazırlamak, sağlığınız için çok daha faydalı olacaktır. Ayrıca, bu içecekler, meyvelerin vitamin ve mineralleriyle vücudunuzu besler.


Sahur sofrasından eksik etmeyin: Bu besinler gün boyu susatmıyor - 8

SAHURDA NE KADAR SU İÇMELİSİNİZ?

Sahur sürecinde yetişkin bir bireyin yaklaşık 1 litre (4-5 bardak) suyu tüketip iftardan sahura geçen süre içinde de 1-1,5 litre (6-7 bardak) su tüketmesi önerilir. İftar ile sahur arasında tüketilmesi gereken su miktarı ortalama 2 ile 2,5 litredir. Bu da yaklaşık 10-15 bardak suya karşılık gelmektedir.

İpuçları:

Tuzlu yiyeceklerden kaçının: Tuz, vücudun su kaybetmesine neden olabilir, bu yüzden sahurda fazla tuzlu besinlerden kaçının.

Porsiyon kontrolü yapın: Fazla yemek yemek sindirim sırasında daha fazla su tüketilmesine neden olabilir, bu yüzden sahurda dengeli porsiyonlar tercih edin.

Su içmeyi ihmal etmeyin: Sahurda su içmek, gün boyunca susuzluk hissini en aza indirir. Ancak, suyu tek seferde değil, küçük yudumlarla içmeye özen gösterin.

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