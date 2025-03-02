Sahur sofrasından eksik etmeyin: Bu besinler gün boyu susatmıyor

Ramazan ayını sağlıklı geçirmek ve oruç tutarken vücut direncini artırmak için hem sahurda hem da iftarda doğru besinleri tüketmelisiniz.

Ramazan ayında oruç tutarken susuzluğu engellemek için iftar ve sahurda mutlaka bol su tüketmelisiniz. Ancak bunun yanı sıra susuzluğu engellemek için sahurda bazı besinlerin tüketimini artırabilirsiniz.

Çünkü bazı yiyecekler sahurda tüketildiğinde gün boyu susatmıyor ve oruç tutmayı daha kolay hale getirebiliyor.