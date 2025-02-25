Sahurda hurma yiyince ne olur? Gün boyu vücuda etkisi

Ramazan ayı geldiğinde sahur ve iftar sofralarında baş köşede yerini alan hurma, gün boyu enerji veren bir besin olarak biliniyor. Özellikle hurma sahurda çok sık tercih ediliyor. Peki, sahurda hurma yiyince ne olur?

Sahurda hurma yiyince ne olur? Gün boyu vücuda etkisi - 1

Ramazan ayının gözdesi hurma tezgahlarda yerini aldı. Sahur ve iftar sofralarının olmazsa olmazı hurma, vücut için pek çok fayda sağlıyor.

Doğal şeker kaynaklarından biri olan hurma, vücuda enerji veriyor. Sahurde tüketildiğinde gün boyu enerji seviyesini korumanıza yardımcı oluyor.


N-LIFE HABERLERİ

Sahurda hurma yiyince ne olur? Gün boyu vücuda etkisi - 2

Lif bakımından zengin bir kaynak olan hurma, sindirim sisteminin düzenlenmesine de yardımcı oluyor. Sahurda tüketilen lifli besinler açık hissini bastırıyor ve gün boyu tokluk sağlayarak oruç tutmayı da daha kolay hale getiriyor.

Sahurda hurma yiyince ne olur? Gün boyu vücuda etkisi - 3

Hurma aynı zamanda potasyum ve magnezyum gibi mineraller de içeriyor. Magnezyum ise enerji metabolizmasında rol oynar ve kas ve sinir fonksiyonlarını destekler. Sahurda hurma tüketmek, vücudun bu mineralleri almasında etkilidir ve kişinin gün boyunca daha iyi bir performans sergilemesini sağlar.

Sahurda hurma yiyince ne olur? Gün boyu vücuda etkisi - 4

HURMANIN VÜCUDA FAYDALARI NELERDİR?

  • Sindirimi düzenlemeye yardım eder
  • Vücudu serbest radikallere karşı korur
  • Beyin fonksiyonlarının gelişmesini sağlar
  • Kemik yoğunluğunu güçlendirir
  • Normal doğumun daha sancısız geçmesine yardım edebilir
  • Kronik hastalık oluşma risklerini azaltır
  • Kolesterolü düzenleyerek kalp sağlığını korur
  • Hurma doğal tatlandırıcıdır
  • Kilo kaybına yardımcı olur
Sahurda hurma yiyince ne olur? Gün boyu vücuda etkisi - 5

SAHURA HURMA YEMEK TOK TUTAR MI?

Hurma; lif, vitamin ve mineral açısından zengindir. Sahurda tüketildiğinde, gün boyunca enerji sağlamak için vücuda gerekli olan besin ögelerini sağlar.

Ayrıca hurma, doğal olarak yüksek su içeriğine sahiptir. Sahurda tüketildiğinde, susuzluğu azaltmayı sağlar.

GÜNDE KAÇ HURMA YEMEK GEREKİR?

Günlük hurma tüketimi kişinin sağlık durumuna ve beslenme alışkanlıklarına göre değişir. Genel olarak 3-7 adet hurma tüketmek, enerji vermesi ve vücuda gerekli vitamin-mineralleri sağlaması açısından idealdir. Diyabet hastaları ve kilo kontrolü yapanlar için tüketim miktarı uzman kontrolünde belirlenmelidir.


Sahurda hurma yiyince ne olur? Gün boyu vücuda etkisi - 6

AÇ KARNINA HURMA YENİR Mİ?

Sabah aç karnına tüketildiğinde sindirim sistemini çalıştırır. Lif içeriğiyle gün boyunca daha az yemek yeme isteği oluşturabilir. Güne başlarken vücuda doğal şeker takviyesi yapar. Doğal müshil etkisiyle kabızlık sorununu önleyebilir.

Sahurda hurma yiyince ne olur? Gün boyu vücuda etkisi - 7

HURMA TÜKETMENİN ZARARI VAR MI?

Bazı kişilerde hurma alerjisi ortaya çıkabilir ve buna ek olarak sülfit adı verilen bileşikler bazı hassas kişilerde alerjik semptomlara neden olabilmektedir. Hurma alerjisi belirtileri ağız ve dilde kaşıntı, hapşırma, burun akıntısı olabilmektedir. Bu gibi durumlarda uzman doktora başvurmak önemli olmaktadır.

DAHA FAZLA GÖSTER