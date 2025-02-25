Sahurda hurma yiyince ne olur? Gün boyu vücuda etkisi

SAHURA HURMA YEMEK TOK TUTAR MI?

Hurma; lif, vitamin ve mineral açısından zengindir. Sahurda tüketildiğinde, gün boyunca enerji sağlamak için vücuda gerekli olan besin ögelerini sağlar.



Ayrıca hurma, doğal olarak yüksek su içeriğine sahiptir. Sahurda tüketildiğinde, susuzluğu azaltmayı sağlar.



GÜNDE KAÇ HURMA YEMEK GEREKİR?



Günlük hurma tüketimi kişinin sağlık durumuna ve beslenme alışkanlıklarına göre değişir. Genel olarak 3-7 adet hurma tüketmek, enerji vermesi ve vücuda gerekli vitamin-mineralleri sağlaması açısından idealdir. Diyabet hastaları ve kilo kontrolü yapanlar için tüketim miktarı uzman kontrolünde belirlenmelidir.





