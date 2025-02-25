Sahurda hurma yiyince ne olur? Gün boyu vücuda etkisi
Ramazan ayı geldiğinde sahur ve iftar sofralarında baş köşede yerini alan hurma, gün boyu enerji veren bir besin olarak biliniyor. Özellikle hurma sahurda çok sık tercih ediliyor. Peki, sahurda hurma yiyince ne olur?
Ramazan ayının gözdesi hurma tezgahlarda yerini aldı. Sahur ve iftar sofralarının olmazsa olmazı hurma, vücut için pek çok fayda sağlıyor.
Doğal şeker kaynaklarından biri olan hurma, vücuda enerji veriyor. Sahurde tüketildiğinde gün boyu enerji seviyesini korumanıza yardımcı oluyor.