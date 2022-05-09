Sarı kantaron yağının 9 faydası

SARI KANTARON İÇİLDİĞİNDE NASIL BİR ETKİSİ VARDIR?

Sarı kantaron yağı eğer içilecekse miktarın günde bir çay kaşığını geçmemesi gerekir.

Bu bir çay kaşığı kantaron yağı doğrudan içilebileceği gibi ılık suya da eklenerek tüketilebilir.

Günde bir çay kaşığı içilen sarı kantaron yağının şişkinlik, kabızlık ve gaz sancıları ile mide rahatsızlıklarını önlediği, gastrite bağlı ağrıları azalttığı belirlenmiştir.

Akne, egzama ve sivilceler ile hemoroid, boğaz, yutak, deri ve mukoza zarının iltihaplanmasına neden olan bakteriyel ve viral enfeksiyonların tedavisinde etkili olduğu düşünülür.