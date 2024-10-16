Sarılıkla karıştırılıyor: Bilirubin değerinin yükselmesi neden oluyor
Bilirubin değerinin yükselmesinin neden olduğu Gilbert Sendromu zaman zaman sarılıkla karıştırabiliyor. Gilbert sendromu ve sarılık aynı şey değildir, ancak aralarında bir bağlantı vardır. Gilbert sendromu, ciddi karaciğer hastalıkları veya diğer sağlık sorunları ile karıştırılmamalıdır. Gilbert sendromu, genetik bir durumdur ve karaciğerin bilirubini işleme yeteneğindeki bir bozukluktan kaynaklanır.
Gilbert sendromu, genellikle zararsız bir durumdur ve sarılık (ikterus) ile ilişkilidir. Ancak Gilbert sendromu, karaciğerin bilirubini düzgün bir şekilde işlemediği bir durumu ifade eder. Bu durum, genellikle bilirubin seviyelerinin hafifçe yükselmesine ve dolayısıyla hafif sarılığa neden olabilir.