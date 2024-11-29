Sebzeleri çiğ tüketmek mi daha sağlıklı yoksa pişmiş mi? Bilim insanları açıkladı
Düzenli sebze tüketiminin, bağışıklığı güçlendirdiği ve vücudu vitamine doyurduğu uzun yıllardır bilinen bir gerçek. Ancak sebzelerin çiğ mi yoksa pişmiş şekilde mi tüketilmesi gerektiğine dair pek çok tartışma hala devam ediyor. Peki sebzeyi çiğ halde mi tüketmek daha sağlıklı yoksa pişirerek mi? Bilim insanları açıkladı.
Çiğ şekilde tüketilen sebzelerin çözünmez lif oranları, pişen sebzelere oranla daha yüksektir. Çiğ sebze tüketimi, başta kabızlık olmak üzere birçok sindirim rahatsızlığının önüne geçebilir.