Şeker hastalığının bilinmeyen şaşırtıcı belirtisi: Çoğu kişi görmezden geliyor
Diyabet, kalıcı kuru cilt, istemsiz kilo kaybı, sürekli yorgunluk, bulanık görme, sürekli açlık, koyu cilt lekeleri, ağız kokusu ve diş eti sorunları gibi beklenmedik şekillerde ortaya çıkabilir. Bu ince belirtiler göz ardı edilmemelidir, çünkü erken teşhis etkili yönetim için çok önemlidir. Bu belirtileri fark ederseniz zamanında tanı koymak için bir doktora danışın.
Diyabeti düşündüğümüzde, aklımıza gelen olağan belirtiler sık idrara çıkma, aşırı susama ve yüksek kan şekeri seviyeleridir. Peki ya diyabetin asla beklemediğiniz şekillerde ortaya çıkabileceğini söylesek? Bazı belirtiler o kadar incedir ki çoğu insan bunları önemsiz rahatsızlıklar olarak görmezden gelir; ta ki durum ciddileşene kadar.