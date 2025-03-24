Şeker hastalığının bilinmeyen şaşırtıcı belirtisi: Çoğu kişi görmezden geliyor

DİŞ ETİ SORUNLARI

Diyabet sadece kan şekerinizi etkilemez, aynı zamanda diş etlerinizi de etkileyebilir. Diyabetli kişiler diş eti enfeksiyonlarına, diş eti kanamalarına ve hatta diş kaybına daha yatkındır. İyi ağız hijyenine rağmen sürekli diş eti sorunlarıyla uğraşıyorsanız, bu diyabetle bağlantılı olabilir.

Vücudunuzun bir şeylerin yolunda gitmediği zaman sinyaller gönderme yolu vardır. Bunlara dikkat edin ve olağandışı bir şey fark ederseniz bir doktora danışmaktan çekinmeyin. Sonuçta, sağlığınız görmezden gelinemeyecek kadar önemlidir!