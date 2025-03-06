Şeker hastalığının uyarı işaretleri: Yürürken fark edebileceğiniz 4 belirti

3- YORGUNLUK

Kısa bir yürüyüşten sonra yorgunluk veya halsizlik kan şekeri dalgalanmalarının bir göstergesi olabilir. Hem yüksek kan şekeri (hiperglisemi) hem de düşük kan şekeri (hipoglisemi) yoğun yorgunluğa neden olabilir. Her zaman yorgunsanız ve bu yaptığınız şeye göre orantısız görünüyorsa, bu vücudunuzun glikozu etkili bir şekilde yönetmediğinin bir göstergesi olabilir; diyabetin önemli bir uyarı işareti.





