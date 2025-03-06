Şeker hastalığının uyarı işaretleri: Yürürken fark edebileceğiniz 4 belirti

Yürüyüş, her gün yaptığımız en basit ve en doğal aktivitelerden biridir. İster parkta sabah yürüyüşü, ister kısa bir yürüyüş ya da sadece evde dolaşmak olsun, vücudumuzun bu duruma olumlu teki verir. Peki ya günlük yürüyüşleriniz daha önce olmayan bir şekilde farklı hissettirmeye başlarsa? Bunlar, dünya çapında milyonları etkileyen bir durum olan diyabetin erken uyarı işaretleri olabilir.

Şeker hastalığının uyarı işaretleri: Yürürken fark edebileceğiniz 4 belirti - 1

Diyabet, kan şekeri seviyelerini, dolaşımı ve sinir sağlığını etkileyerek yürürken belli belirsiz ortaya çıkabilen semptomlara yol açar. Bu erken belirtileri tanımak, işler daha da kötüleşmeden önce sağlığınızı kontrol altına almanıza yardımcı olabilir.

İşte yürürken ortaya çıkabilecek birkaç önemli diyabet belirtisi.

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Şeker hastalığının uyarı işaretleri: Yürürken fark edebileceğiniz 4 belirti - 2

1- KARINCALANMA HİSSİ

Diyabetin en yaygın ilk belirtilerinden biri, yüksek kan şekerinin ellerinizdeki ve ayaklarınızdaki sinirlere zarar verdiği periferik nöropatidir. Hareket ettiğinizde bacaklarınızda ve ayaklarınızda karıncalanma, yanma veya "iğne batması" hissi yaşayabilirsiniz. İlk başta bu hafif ve görmezden gelinmesi kolay olabilir, ancak zamanla yaygın uyuşukluğa dönüşebilir.


Şeker hastalığının uyarı işaretleri: Yürürken fark edebileceğiniz 4 belirti - 3

2- KRAMPLAR

Kısa mesafeler yürürken bacaklarınız kramp mı giriyor? Bu diyabetik periferik arter hastalığının (PAD) bir işareti olabilir. Yüksek kan şekeri seviyeleri, daralan ve sertleşen arterlere yol açarak bacaklara ve ayaklara giden kan akışını kısıtlayabilir. Bu azalan dolaşım, özellikle yürürken baldırlarınızda, uyluklarınızda veya kalçalarınızda ağrı, kramp veya ağırlığa neden olur.


Şeker hastalığının uyarı işaretleri: Yürürken fark edebileceğiniz 4 belirti - 4

3- YORGUNLUK

Kısa bir yürüyüşten sonra yorgunluk veya halsizlik kan şekeri dalgalanmalarının bir göstergesi olabilir. Hem yüksek kan şekeri (hiperglisemi) hem de düşük kan şekeri (hipoglisemi) yoğun yorgunluğa neden olabilir. Her zaman yorgunsanız ve bu yaptığınız şeye göre orantısız görünüyorsa, bu vücudunuzun glikozu etkili bir şekilde yönetmediğinin bir göstergesi olabilir; diyabetin önemli bir uyarı işareti.


Şeker hastalığının uyarı işaretleri: Yürürken fark edebileceğiniz 4 belirti - 5

4- AYAK VE AYAK BİLEĞİNDE ŞİŞLİK

Diyabet böbrek fonksiyonunu etkileyebilir ve ayak bileklerinde ve ayaklarda şişmeye neden olan sıvı tutulmasına yol açabilir. Ayakkabılarınız aniden sıkılaşırsa veya yürüyüşten sonra bacaklarınız şişkin görünüyorsa, vücudunuz aşırı sıvı tutulmasıyla mücadele ediyor olabilir.


Şeker hastalığının uyarı işaretleri: Yürürken fark edebileceğiniz 4 belirti - 6

PEKİ, BU NEDEN OLUYOR?

Diyabet, sinirlere oksijen sağlayan küçük kan damarlarına zarar vererek, bunların düzgün çalışmasını zorlaştırabilir. Kontrol altına alınmadığında nöropati kötüleşebilir ve his kaybına yol açabilir.

Diyabetik nöropati uyuşukluğa neden olabileceğinden, küçük yaralanmalar meydana geldiğinde onları hissetmeyebilirsiniz. Bu, yürürken oluşan küçük bir kesik veya su toplamasının farkına varmadan ciddi bir enfeksiyona dönüşebileceği anlamına gelir. Ayaklarınızı düzenli olarak kontrol etmek ve rahat, iyi oturan ayakkabılar giymek, komplikasyonları önlemeye yardımcı olabilir.


Şeker hastalığının uyarı işaretleri: Yürürken fark edebileceğiniz 4 belirti - 7

BELİRTİLERİ FARK EDİNCE NE YAPMALISINIZ?

Diyabet, özellikle erken teşhis edilirse kontrol altına alınır. Yürürken bu semptomların zamanlamasını ve sıklığını izleyin. Bir glukometreniz varsa, kan şekeri seviyenizi günün birkaç saatinde kontrol edin.

Düzenli egzersiz, kan şekerinin düzgün dolaşımını ve düzenlenmesini kolaylaştırır. Destekleyici ayakkabılarla yaralanmalar ve rahatsızlık önlenebilir.

Şeker hastalığının uyarı işaretleri: Yürürken fark edebileceğiniz 4 belirti - 8


Düzenli kontroller, dengeli bir diyet sürdürmek, aktif kalmak ve stresi yönetmek gibi proaktif adımlar atmak, diyabetin etkili bir şekilde önlenmesine veya kontrol edilmesine yardımcı olabilir.

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