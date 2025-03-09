Sigarayı bıraktıran bitki, kilosu 350 TL: Tiryakiler günde 1 kez tüketiyor

Karabaş otunun kullanılabilme şekilleri sıcak suyun içerisine bir iki baş şeklinde atılıp demlenir ve suyu süzülüp içilir. Bunu düzenli olarak da içebilir, sabah akşam da içebilir, günde bir defa da içebilir. Sigarayı içmeden içilmesi gerekiyor ki sigara içme isteğini azaltısın. Karabaş otunu yüksek tansiyon riski taşıyan insanların kullanmasını tavsiye etmiyoruz. Doktor gözetiminde kullanabilirler. Emziren ve hamile bireylerde kullanamaz, kronik alerjik reaksiyon gösteren bünyesi olan insanlara hava değişiminden dolayı karabaş otundan etkilenebiliyor ve onların da kullanmasını doktor gözetiminde tavsiye ediyoruz. 30 gramlık paketlerde satışa sunuyoruz. Kilosunu da bin 350 liradan satışa sunuyoruz" dedi.

ÖNEMLİ! Herhangi bir sağlık problemi yaşamamak için doğal önerileri uygulamadan önce mutlaka bir uzmana danışın.