Sık sık idrara çıkıyordu, nedenini öğrenince dünyası başına yıkıldı!

Harry Howard'ın kanser belirtileri ilk olarak yorgunluk olarak ortaya çıktı. Ardından dayanılmaz baş ağrıları yaşamaya başladı. Tümör büyüdükçe, hipofiz bezi ve gelişimi üzerinde olumsuz etkiler yaratmaya başladı. Çünkü bu bez, büyümeyi kontrol eden hormonlar üretir. Ayrıca tiroid bezi ve böbreklerin idrar üretimi de bundan etkilenir. Bu da, genç adamın neden sık sık idrara çıktığını açıklayan esas nedendi.



