Sık sık idrara çıkıyordu, nedenini öğrenince dünyası başına yıkıldı!

İngiltere'nin Kent bölgesinde yaşayan Harry Howard, sürekli tuvalete gitme ihtiyacı ve ani kusmalar nedeniyle gittiği hastanede kanser olduğunu öğrendi.

Sık sık idrara çıkıyordu, nedenini öğrenince dünyası başına yıkıldı! - 1

Saatte en az 2 kez tuvalete giden Harry Howard, belirtilerine ani kusmalar ve şiddetli baş ağrıları da eklenince en yakın hastanenin yolunu tuttu.
Yapılan detaylı tetkikler sonucunda genç adamın beyninde tümör olduğu tespit edildi. Üstelik, tümör yok edilse bile etkileri ömür boyu sürecekti. Howard, kanser tanısından sonra birkaç gün içinde kemoterapiye başladı.

N-LIFE HABERLERİ

Sık sık idrara çıkıyordu, nedenini öğrenince dünyası başına yıkıldı! - 2

Harry Howard'ın kanser belirtileri ilk olarak yorgunluk olarak ortaya çıktı. Ardından dayanılmaz baş ağrıları yaşamaya başladı. Tümör büyüdükçe, hipofiz bezi ve gelişimi üzerinde olumsuz etkiler yaratmaya başladı. Çünkü bu bez, büyümeyi kontrol eden hormonlar üretir. Ayrıca tiroid bezi ve böbreklerin idrar üretimi de bundan etkilenir. Bu da, genç adamın neden sık sık idrara çıktığını açıklayan esas nedendi.

Sık sık idrara çıkıyordu, nedenini öğrenince dünyası başına yıkıldı! - 3

Howard'a önce ''Diabetes insipidus'' teşhisi konuldu ancak emin olunamadı. Diabetes insipidus, hipofiz bezinin vazopressin salgılamasının yetersiz olması ya da böbreklerin dolaşımdaki su dengesini sağlamakla görevli vazopressin hormonuna yanıt vermemesi sonucu oluşan, aşırı susama ve aşırı idrar atılımıyla karakterize bir bozukluktur.

Sık sık idrara çıkıyordu, nedenini öğrenince dünyası başına yıkıldı! - 4

Genç adama, tümör beyin omurilik sıvısının normal akışını engellediği için kafatasının içinde oluşan basıncı azaltmak amacıyla iki beyin ameliyatı yapıldı. Çünkü sıvının gidecek yeri yoktu ve hidrosefali olarak bilinen basınç, şiddetli baş ağrılarına neden oluyordu.

Sık sık idrara çıkıyordu, nedenini öğrenince dünyası başına yıkıldı! - 5

Tümör, genç adamın optik sinirine baskı yapmaya başladığında bulanık görme başladı. Kalıcı görme bozukluğu riskinden kaçınmak için kemoterapi tedavisine ağırlık verildi.

Sık sık idrara çıkıyordu, nedenini öğrenince dünyası başına yıkıldı! - 6

Sancılı tedavi süreci sonunda, tümör nedeniyle vücutta oluşan tahribat azaldı. Şimdilerde İngiltere'de gazetecilik yapan Harry Howard, kanserden tamamen kurtulmadığını ancak korkunç terapi süreçlerinin sona ermesi nedeniyle oldukça mutlu olduğunu söylüyor.

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