Sık sık idrara çıkıyordu, nedenini öğrenince dünyası başına yıkıldı!
İngiltere'nin Kent bölgesinde yaşayan Harry Howard, sürekli tuvalete gitme ihtiyacı ve ani kusmalar nedeniyle gittiği hastanede kanser olduğunu öğrendi.
Saatte en az 2 kez tuvalete giden Harry Howard, belirtilerine ani kusmalar ve şiddetli baş ağrıları da eklenince en yakın hastanenin yolunu tuttu.
Yapılan detaylı tetkikler sonucunda genç adamın beyninde tümör olduğu tespit edildi. Üstelik, tümör yok edilse bile etkileri ömür boyu sürecekti. Howard, kanser tanısından sonra birkaç gün içinde kemoterapiye başladı.