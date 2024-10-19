Sindirim sistemini baştan aşağı yenileyen doğal mucize: Salatalara, hamur işlerine, çorbalara tat veriyor
Çörek otu, binlerce yıldır geleneksel tıpta kullanılan ve sağlık faydalarıyla dikkat çeken bir baharattır. Son yıllarda, sindirim sistemi üzerindeki olumlu etkileriyle ön plana çıkmaktadır. Çörek otu, çiğ olarak tüketilebileceği gibi, yağı da salatalarda veya yemeklerde kullanılabilir. Çay olarak demlenerek ya da yoğurt ve smoothielere eklenerek de faydalarından yararlanılabilir.
Çörek otu, bilimsel adıyla Nigella sativa, yüzyıllardır sağlık alanında faydalarıyla tanınan bir bitkidir. Genellikle baharat olarak kullanılan bu siyah tohumlar, güçlü besin içeriği ve sağlık yararları ile dikkat çekmektedir.