Sinsice böbrekleri bitiriyor: En yaygın kullanılan takviye

D VİTAMİNİ

Kemik sağlığı için hayati önem taşıyan D vitamini, temel bir besindir. Ancak aşırı alımı kanda kalsiyum birikmesine (hiperkalsemi) neden olabilir. Yüksek kalsiyum seviyeleri böbreklerde kalsifikasyona yol açabilir. Bu, dokulara zarar verebilir ve işlevi bozabilir.

Yüksek doz takviyeleri güçlendirilmiş gıdalarla veya ek multivitaminlerle birleştirmek aşırı tüketim riskini artırabilir. Doktorlar, naturopat tarafından yüksek dozda D vitamini reçete edilen 54 yaşındaki bir adamın kanında kreatinin seviyelerinin arttığını gösterdiğinde takviyenin riskini fark ettiler. Bu, böbrek hasarına ve işlev bozukluğuna işaret ediyordu.





