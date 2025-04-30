Sinsice böbrekleri bitiriyor: En yaygın kullanılan takviye

Birçok kişi kötü beslenme nedeniyle takviyelere güvenir, ancak bu takviyelerin bazıları böbrekler için risk oluşturur. Aşırı C vitamini böbrek taşı oluşturabilirken, çok fazla D vitamini kalsiyum birikmesine yol açar. Kreatin, özellikle önceden var olan rahatsızlıklarda böbrekleri zorlar. Bazı bitkisel takviyeler ve yüksek protein alımı da böbrekleri aşırı yükler. Peki, böbreklerinize gizlice zarar veren takviyeler nelerdir?

Sinsice böbrekleri bitiriyor: En yaygın kullanılan takviye - 1

Genel sağlığınız ve iyiliğiniz için doğru besinleri almak çok önemlidir. Birçok kişi kötü beslenmeleri nedeniyle yiyeceklerden gerekli besinleri alamadığından, diyet takviyelerine yönelir.

Takviyeler temel vitaminleri, mineralleri sağlayabilirken, bazıları da sessiz zararlar verebilir. Diyet takviyeleri endüstrisinin patlamasıyla, bunları almak her zamankinden daha kolaydır. Ancak, bazıları böbrekleriniz de dahil olmak üzere hayati organlarınıza ciddi zararlar verebilir. İşte böbrek sağlığınızı gizlice aşırı tehlikeye atabilecek beş yaygın takviyenin listesi.


N-LIFE HABERLERİ

Sinsice böbrekleri bitiriyor: En yaygın kullanılan takviye - 2

C VİTAMİNİ

C vitamini bağışıklık ve kolajen üretimi için gerekli olsa da, yüksek dozda C vitamini (günde 2.000 mg'ın üzerinde) böbreklerinize zarar verebilir. Bu vitaminin yüksek dozları oksalat kristallerinin oluşumuna yol açabilir. Bu kristaller böbreklerde birikerek böbrek taşı riskini veya nadir durumlarda daha ciddi böbrek hasarını artırabilir. Bu, özellikle önceden böbrek sorunları olan kişiler için tehlikelidir.

2013 yılında yapılan bir çalışmada askorbik asit takviyelerinin erkeklerde böbrek taşı vakalarıyla bağlantılı olduğu bulundu. Çalışmanın yazarları, "En yaygın kullanılan vitamin preparatlarından biri olan yüksek doz askorbik asit takviyeleri, erkeklerde böbrek taşı oluşumu riskinin doza bağlı olarak 2 kat artmasıyla ilişkilidir" sonucuna vardı.


Sinsice böbrekleri bitiriyor: En yaygın kullanılan takviye - 3

D VİTAMİNİ

Kemik sağlığı için hayati önem taşıyan D vitamini, temel bir besindir. Ancak aşırı alımı kanda kalsiyum birikmesine (hiperkalsemi) neden olabilir. Yüksek kalsiyum seviyeleri böbreklerde kalsifikasyona yol açabilir. Bu, dokulara zarar verebilir ve işlevi bozabilir.

Yüksek doz takviyeleri güçlendirilmiş gıdalarla veya ek multivitaminlerle birleştirmek aşırı tüketim riskini artırabilir. Doktorlar, naturopat tarafından yüksek dozda D vitamini reçete edilen 54 yaşındaki bir adamın kanında kreatinin seviyelerinin arttığını gösterdiğinde takviyenin riskini fark ettiler. Bu, böbrek hasarına ve işlev bozukluğuna işaret ediyordu.


Sinsice böbrekleri bitiriyor: En yaygın kullanılan takviye - 4

KREATİN

Spor salonuna gidenler ve fitness tutkunları genellikle kas gelişimini ve atletik performansı artırmak için kreatin takviyeleri alırlar. Ancak bu takviye yüksek dozlarda alındığında böbrekleri zorlayabilir.

Bunun nedeni, böbreklerin filtrelemesi gereken bir atık ürün olan kreatininin artması ve böbrek işlev bozukluğunu taklit edebilmesi veya kötüleştirebilmesidir. Önceden var olan rahatsızlıkları olan kişiler daha fazla risk altındadır. Kreatin genellikle sağlıklı bireyler için güvenli olsa da, dehidratasyon veya izleme yapılmadan uzun süreli kullanım böbrek stresine yol açabilir.


Sinsice böbrekleri bitiriyor: En yaygın kullanılan takviye - 5

BİTKİSEL TAKVİYELER

Bitkisel takviyeler genellikle oldukça 'doğal' bir takviye kaynağını tercih eden kişiler tarafından tercih edilir. Bazı kilo verme veya detoks ürünlerinde bulunan aristolochia ve meyan kökü gibi takviyeler böbrekler için toksik olabilir. National Kidney Foundation, özellikle altta yatan böbrek hastalıklarınız varsa bitkisel takviyeleri uzak tutmanızı önerir.


Sinsice böbrekleri bitiriyor: En yaygın kullanılan takviye - 6

PROTEİN TAKVİYELERİ

Protein takviyesi iki ucu keskin bir kılıçtır. İnsanlara fayda sağlayabileceği gibi vücudunuzu da strese sokabilir. Protein takviyeleri fitness tutkunları için olmazsa olmazdır, ancak aşırı alımı böbrekleri aşırı yükleyebilir. Yüksek protein böbrekleri aşırı nitrojen atmaya zorlar ve bu da böbrek fonksiyonları zayıf olan kişileri zorlayabilir.

Herhangi bir takviyeye başlamadan önce, özellikle yüksek tansiyon, diyabet veya ailede böbrek hastalığı öyküsü varsa doktorunuza danışın. Böbreklerinizi sağlıklı tutmak için susuz kalmayın, sodyum ve işlenmiş gıdalar açısından düşük dengeli bir diyet uygulayın ve yaşam tarzı değişiklikleriyle diyabet ve yüksek tansiyon gibi rahatsızlıkları yönetmek için adımlar atın.

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