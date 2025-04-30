Sinsice böbrekleri bitiriyor: En yaygın kullanılan takviye
Birçok kişi kötü beslenme nedeniyle takviyelere güvenir, ancak bu takviyelerin bazıları böbrekler için risk oluşturur. Aşırı C vitamini böbrek taşı oluşturabilirken, çok fazla D vitamini kalsiyum birikmesine yol açar. Kreatin, özellikle önceden var olan rahatsızlıklarda böbrekleri zorlar. Bazı bitkisel takviyeler ve yüksek protein alımı da böbrekleri aşırı yükler. Peki, böbreklerinize gizlice zarar veren takviyeler nelerdir?
Genel sağlığınız ve iyiliğiniz için doğru besinleri almak çok önemlidir. Birçok kişi kötü beslenmeleri nedeniyle yiyeceklerden gerekli besinleri alamadığından, diyet takviyelerine yönelir.
Takviyeler temel vitaminleri, mineralleri sağlayabilirken, bazıları da sessiz zararlar verebilir. Diyet takviyeleri endüstrisinin patlamasıyla, bunları almak her zamankinden daha kolaydır. Ancak, bazıları böbrekleriniz de dahil olmak üzere hayati organlarınıza ciddi zararlar verebilir. İşte böbrek sağlığınızı gizlice aşırı tehlikeye atabilecek beş yaygın takviyenin listesi.