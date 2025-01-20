Sırt ağrısına yol açan en kötü uyku pozisyonu: Milyonlarca kişi aynı hatayı yapıyor
Sinir sıkışmaları, romatizmal hastalıklar veya akciğer sorunları gibi pek çok etken, sırt ağrısına neden olabilir. Ancak "Good Morning America'' programına açıklamalarda bulunan Dr. Darien Sutton'a göre, kötü uyku pozisyonu da geçmek bilmeyen sırt ağrılarının yaygın sebepleri arasında yer alabilir.
Vücudun onarım ve yenilenme süreci olan uyku, doğru pozisyonu tercih ettiğinizde eklem ağrılarınızın azalmasına yardımcı olabilir.