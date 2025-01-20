Sırt ağrısına yol açan en kötü uyku pozisyonu: Milyonlarca kişi aynı hatayı yapıyor

Dr. Darien Sutton, sırt ağrısını önlemek için en uygun olan pozizyonlardan birinin de yan yatmak olduğunu söylüyor.

Bacaklarınız düz şekilde yatarken, dizlerinizin arasına bir yastık koymak omurganızı düzgün tutar ve bacaklarınızı göğsünüze çekmekten kaçınmanıza yardımcı olur. Fetal pozisyon olarak bilinen bu uyku şekli, omurganın ağırlığını eşit şekilde dağıtarak ağrıları azaltabilir.

Dr. Sutton, bu pozisyonu denemek için biraz pratik yapmanız gerekebileceğini ancak zamanla başarılı olabileceğinizi belirtiyor.



