Sırt ağrısına yol açan en kötü uyku pozisyonu: Milyonlarca kişi aynı hatayı yapıyor

Sinir sıkışmaları, romatizmal hastalıklar veya akciğer sorunları gibi pek çok etken, sırt ağrısına neden olabilir. Ancak "Good Morning America'' programına açıklamalarda bulunan Dr. Darien Sutton'a göre, kötü uyku pozisyonu da geçmek bilmeyen sırt ağrılarının yaygın sebepleri arasında yer alabilir.

Sırt ağrısına yol açan en kötü uyku pozisyonu: Milyonlarca kişi aynı hatayı yapıyor - 1

Vücudun onarım ve yenilenme süreci olan uyku, doğru pozisyonu tercih ettiğinizde eklem ağrılarınızın azalmasına yardımcı olabilir.

N-LIFE HABERLERİ

Sırt ağrısına yol açan en kötü uyku pozisyonu: Milyonlarca kişi aynı hatayı yapıyor - 2

YÜZ ÜSTÜ UYUMAK SAKINCALI

Güney Kaliforniya Üniversitesi'nde görev yapan Doçent Dr. Raymond J. Hah, yüz üstü uyumanın omurganın doğal eğrisini bozduğunu ve kaslarla eklemlere gereksiz baskı uyguladığını belirtiyor. Bu pozisyon, boynu bir tarafa çevirmeye zorladığı için üst sırt ağrılarını artırabilir. Yüz üstü uyumak, yüzün yastığa baskı yaparak kırışıklıkların ve şişkinliğin artmasına da neden olabilir.

Sırt ağrısına yol açan en kötü uyku pozisyonu: Milyonlarca kişi aynı hatayı yapıyor - 3

Dr. Sutton ise "Yüz üstü uyumak sağlıksızdır. Bu pozisyon göğsü sıkıştırır ve cildin daha yaşlı görünmesine yol açabilir'' diyor.

Sırt ağrısına yol açan en kötü uyku pozisyonu: Milyonlarca kişi aynı hatayı yapıyor - 4

UYKU İÇİN EN DOĞRU POZİSYON

Sırt üstü uyumanın en iyi seçenek olduğunu belirten Dr. Sutton, bu pozisyonu alırken omurganızı hizalamak için dizlerinizin altına ve boynunuzun altına yastık koymanızı öneriyor.

Sırt ağrısına yol açan en kötü uyku pozisyonu: Milyonlarca kişi aynı hatayı yapıyor - 5

Hamile kadınların sırt üstü uyumadan önce doktorlarına danışmaları gerektiğini de vurgulayan uzmanlar, bu pozisyonun kalp ve bebeğe giden kan dolaşımını azaltabileceğini belirtiyor.

Sırt ağrısına yol açan en kötü uyku pozisyonu: Milyonlarca kişi aynı hatayı yapıyor - 6

Sırt üstü uyumak, uyku apnesi ve solunum problemlerini de kötüleştirebilir çünkü yerçekimi nedeniyle dil ve boğazdaki dokular, hava yolunu tıkayabilir.

Sırt ağrısına yol açan en kötü uyku pozisyonu: Milyonlarca kişi aynı hatayı yapıyor - 7

Dr. Darien Sutton, sırt ağrısını önlemek için en uygun olan pozizyonlardan birinin de yan yatmak olduğunu söylüyor.

Bacaklarınız düz şekilde yatarken, dizlerinizin arasına bir yastık koymak omurganızı düzgün tutar ve bacaklarınızı göğsünüze çekmekten kaçınmanıza yardımcı olur. Fetal pozisyon olarak bilinen bu uyku şekli, omurganın ağırlığını eşit şekilde dağıtarak ağrıları azaltabilir.

Dr. Sutton, bu pozisyonu denemek için biraz pratik yapmanız gerekebileceğini ancak zamanla başarılı olabileceğinizi belirtiyor.

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