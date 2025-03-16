Şişkinlik, kabızlık ve hazımsızlığı önlüyor: Hızlı sindirim için yapılacak 6 şey

ERKEN SAATTE AKŞAM YEMEĞİ

Gece geç saatlerde yemek yemek uyku düzenini bozabilir ve aralıklı uyanma veya uyku apnesine neden olabilir. Uygun sindirime ve besin emilimine izin vermek için yatmadan iki ila üç saat önce yemek yemeniz önerilir.



YİYECEKLERİ DOĞRU ŞEKİLDE ÇİĞNEYİN



Dikkatli yeme uygulamaları yiyecekleri iyice çiğnemeyi ve tada, dokuya ve aromaya dikkat etmeyi içerir. Bu yaklaşım, yiyecekleri daha kolay sindirim için daha küçük parçalara ayırmaya yardımcı olur ve tokluk sinyallerinin daha iyi tanınmasını sağlar.





