Şişkinlik, kabızlık ve hazımsızlığı önlüyor: Hızlı sindirim için yapılacak 6 şey
Yemeklerden sonra yürüyüş, doğru şekilde su içme ve stres yönetimi gibi belirli eylemleri ve alışkanlıkları takip etmek yaygın sindirim sorunlarını önleyebilir. Bu uygulamalar optimum sindirimi teşvik eder, besin emilimini artırır ve bağırsak sağlığını koruyarak uzun vadeli sindirim sağlığını iyileştirir.
Yemeklerden sonra uygun sindirim belirli eylemler ve alışkanlıklar gerektirir. Bu uygulamalar şişkinlik, kabızlık, gaz ve ishal gibi yaygın sindirim sorunlarını önlemeye yardımcı olurken optimum besin emilimini sağlar ve genel bağırsak sağlığını korur. Yemek yedikten sonra kendinizi ağır veya asidik hissediyorsanız, bu 6 şey akşam yemeğinden sonra yiyecekleri hızlı bir şekilde sindirmenize yardımcı olabilir: