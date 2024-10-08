Sivilceye neden olan 5 besin grubu: Sivilce neden olur? İşte sivilceyi tetikleyen faktörler

Dünya nüfusunun %9,4'ünü etkileyen, Amerikan Dermatoloji Akademisi'ne (AAD) göre, Amerika Birleşik Devletleri'nde sivile en yaygın cilt rahatsızlığıdır. Genetik yatkınlık, stres, yağlı kozmetik ürünler, hiperandrojenizm, çevresel kirlilik, sağlıksız beslenme sivilcenin en yaygın nedenleri arasındadır. Peki, sivilce neden olur?

Sivilceye neden olan 5 besin grubu: Sivilce neden olur? İşte sivilceyi tetikleyen faktörler - 1

Sivilce, genellikle yağ bezlerinin aşırı aktifliği ve gözeneklerin tıkanması sonucu oluşan bir cilt rahatsızlığıdır. Sivilce, özellikle yüz, sırt ve omuzlar gibi yağ bezlerinin yoğun olduğu bölgelerde yaygındır.

SİVİLCE TÜRLERİ

Sivilce Türleri

Kapalı komedon: Siyah noktalar veya beyaz noktalar (tıkalı gözenekler).

Püstül: Kırmızı, iltihaplı, üzerinde iltihap bulunan sivilceler.

Nodül: Daha derin, ağrılı, sert sivilceler.

Kist: En şiddetli form, derin, iltihaplı ve genellikle iz bırakabilir.

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Sivilceye neden olan 5 besin grubu: Sivilce neden olur? İşte sivilceyi tetikleyen faktörler - 2

SİVİLCEYE NEDEN OLAN FAKTÖRLER

Sivilce oluşumuna katkıda bulunan başlıca faktörler şunlardır:

Hormonal değişiklikler: Ergenlik, adet dönemi, hamilelik veya hormonal dengesizlikler, yağ bezlerinin daha fazla sebum (yağ) üretmesine neden olabilir.

Aşırı sebum üretimi: Yağ bezlerinin fazla yağ üretmesi, gözeneklerin tıkanmasına ve sivilce oluşumuna yol açabilir.

Gözenek tıkanması: Ölü deri hücrelerinin ve sebumun birikmesi, gözenekleri tıkayarak sivilcelere neden olabilir.

Bakteri enfeksiyonu: Ciltte bulunan Propionibacterium acnes bakterisi, tıkanmış gözeneklerde çoğalarak iltihaplanmaya neden olabilir.

İltihap: Gözeneklerdeki tıkanma ve bakteriyel enfeksiyon, ciltte iltihaplı sivilcelerin oluşmasına yol açabilir.

Sivilceye neden olan 5 besin grubu: Sivilce neden olur? İşte sivilceyi tetikleyen faktörler - 3

Beslenme: Bazı besinler (şekerli ve yağlı gıdalar gibi) sivilceyi tetikleyebilir, ancak bu durum bireyden bireye değişir.

Stres: Stres, hormon dengesizliklerine yol açabilir ve sivilce oluşumunu artırabilir.

Genetik faktörler: Ailede sivilce öyküsü olan bireylerde sivilce gelişme riski daha yüksek olabilir.

Sivilceye neden olan 5 besin grubu: Sivilce neden olur? İşte sivilceyi tetikleyen faktörler - 4

SİVİLCEYE NEDEN OLAN 5 BESİN GRUBU 

Sivilce oluşumuna katkıda bulunabilecek bazı besinler şunlardır:

Şekerli ve işlenmiş gıdalar: Beyaz ekmek, pastalar ve tatlılar gibi yüksek şeker içeren gıdalar insülin seviyelerini yükseltebilir, bu da yağ bezlerini uyararak sivilce oluşumunu artırabilir.

Süt ve süt ürünleri: Bazı çalışmalar, özellikle yağsız süt ürünlerinin sivilceye yol açabileceğini öne sürüyor. Bunun nedeni, süt ürünlerinin hormonal etkilere sahip olabilmesidir.

Kızartılmış ve yağlı gıdalar: Fast food ve aşırı yağlı yiyecekler, vücutta iltihaplanmaya yol açabilir ve bu da sivilce riskini artırabilir.

Sivilceye neden olan 5 besin grubu: Sivilce neden olur? İşte sivilceyi tetikleyen faktörler - 5

İşlenmiş tahıllar: Beyaz pirinç ve beyaz ekmek gibi işlenmiş tahıllar, kan şekerini hızla yükselterek sivilce oluşumuna katkıda bulunabilir.

Çikolata: Bazı çalışmalar çikolatanın sivilceye yol açabileceğini öne sürüyor; ancak bu konuda kesin bir görüş birliği yok.

Bu besinlerin etkisi bireyden bireye değişebilir. Sivilce ile ilgili endişeleriniz varsa, bir dermatolog veya beslenme uzmanı ile görüşmek faydalı olabilir.

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