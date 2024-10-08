Sivilceye neden olan 5 besin grubu: Sivilce neden olur? İşte sivilceyi tetikleyen faktörler
Dünya nüfusunun %9,4'ünü etkileyen, Amerikan Dermatoloji Akademisi'ne (AAD) göre, Amerika Birleşik Devletleri'nde sivile en yaygın cilt rahatsızlığıdır. Genetik yatkınlık, stres, yağlı kozmetik ürünler, hiperandrojenizm, çevresel kirlilik, sağlıksız beslenme sivilcenin en yaygın nedenleri arasındadır. Peki, sivilce neden olur?
Sivilce, genellikle yağ bezlerinin aşırı aktifliği ve gözeneklerin tıkanması sonucu oluşan bir cilt rahatsızlığıdır. Sivilce, özellikle yüz, sırt ve omuzlar gibi yağ bezlerinin yoğun olduğu bölgelerde yaygındır.
SİVİLCE TÜRLERİ
Sivilce Türleri
Kapalı komedon: Siyah noktalar veya beyaz noktalar (tıkalı gözenekler).
Püstül: Kırmızı, iltihaplı, üzerinde iltihap bulunan sivilceler.
Nodül: Daha derin, ağrılı, sert sivilceler.
Kist: En şiddetli form, derin, iltihaplı ve genellikle iz bırakabilir.