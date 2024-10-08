Sivilceye neden olan 5 besin grubu: Sivilce neden olur? İşte sivilceyi tetikleyen faktörler

SİVİLCEYE NEDEN OLAN 5 BESİN GRUBU

Sivilce oluşumuna katkıda bulunabilecek bazı besinler şunlardır:



Şekerli ve işlenmiş gıdalar: Beyaz ekmek, pastalar ve tatlılar gibi yüksek şeker içeren gıdalar insülin seviyelerini yükseltebilir, bu da yağ bezlerini uyararak sivilce oluşumunu artırabilir.



Süt ve süt ürünleri: Bazı çalışmalar, özellikle yağsız süt ürünlerinin sivilceye yol açabileceğini öne sürüyor. Bunun nedeni, süt ürünlerinin hormonal etkilere sahip olabilmesidir.



Kızartılmış ve yağlı gıdalar: Fast food ve aşırı yağlı yiyecekler, vücutta iltihaplanmaya yol açabilir ve bu da sivilce riskini artırabilir.



