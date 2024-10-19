Sivrisinek ısırığının ölümcül enfeksiyona yol açmasından 5 yıl sonra öldü: Doğu at ensefaliti (EEE) nedir, belirtileri neler?
Connecticut'lı Richard Pawulski, sivrisinek ısırığından beş yıl sonra Doğu at ensefaliti (EEE) komplikasyonlarına yenik düştü. Enfeksiyon onu komaya soktu ve 48 yaşında ölümüne kadar nöbetler ve tekrarlayan zatürre gibi ciddi sağlık sorunlarına yol açtı.
New York Post'un haberine göre, Connecticut'lı Richard Pawulski, arka bahçesinde enfekte bir sivrisinek tarafından ısırıldıktan beş yıl sonra pazartesi günü hayatını kaybetti. 48 yaşındaki adam, Doğu at ensefaliti (EEE) komplikasyonları nedeniyle hayatını kaybetti. 2019'da arka bahçesinde bahçe işleri yaptıktan sonra Richard aniden hastalandı. Ertesi gün şiddetli baş ağrılarından şikayet etti ve sarı safra kusmaya başladı.