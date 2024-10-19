Sivrisinek ısırığının ölümcül enfeksiyona yol açmasından 5 yıl sonra öldü: Doğu at ensefaliti (EEE) nedir, belirtileri neler?

İYİLEŞME SÜRECİ KISA SÜRDÜ

Richard'ın komadan çıkması ve konuşmaya başlaması dikkat çekiciydi. Ancak iyileşme süreci kısa sürdü. Sonraki beş yıl boyunca travmatik beyin hasarı, karaciğer ve böbrek sorunları, nöbetler ve tekrarlayan zatürre nöbetleri gibi bir dizi sağlık sorunuyla boğuştu. Son yıllarını hastaneler ve bakım evleri arasında gidip gelerek, bu ciddi komplikasyonlarla mücadele ederek geçirdi.