Sivrisinek ısırığının ölümcül enfeksiyona yol açmasından 5 yıl sonra öldü: Doğu at ensefaliti (EEE) nedir, belirtileri neler?

Connecticut'lı Richard Pawulski, sivrisinek ısırığından beş yıl sonra Doğu at ensefaliti (EEE) komplikasyonlarına yenik düştü. Enfeksiyon onu komaya soktu ve 48 yaşında ölümüne kadar nöbetler ve tekrarlayan zatürre gibi ciddi sağlık sorunlarına yol açtı.

Sivrisinek ısırığının ölümcül enfeksiyona yol açmasından 5 yıl sonra öldü: Doğu at ensefaliti (EEE) nedir, belirtileri neler? - 1

New York Post'un haberine göre, Connecticut'lı Richard Pawulski, arka bahçesinde enfekte bir sivrisinek tarafından ısırıldıktan beş yıl sonra pazartesi günü hayatını kaybetti. 48 yaşındaki adam, Doğu at ensefaliti (EEE) komplikasyonları nedeniyle hayatını kaybetti. 2019'da arka bahçesinde bahçe işleri yaptıktan sonra Richard aniden hastalandı. Ertesi gün şiddetli baş ağrılarından şikayet etti ve sarı safra kusmaya başladı.


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Sivrisinek ısırığının ölümcül enfeksiyona yol açmasından 5 yıl sonra öldü: Doğu at ensefaliti (EEE) nedir, belirtileri neler? - 2

EEE VİRÜSÜ TESPİT EDİLDİ

Doktorlar daha sonra EEE virüsüne yakalandığını tespit etti. Beynindeki şişliği azaltmak için acil ameliyat için hastaneye kaldırıldı, ancak prosedürden kaynaklanan komplikasyonlar durumunu kötüleştirdi ve Polonyalı göçmeni iki ay boyunca komada bıraktı. Doktorlar daha sonra EEE virüsüne yakalandığını tespit etti .

Sivrisinek ısırığının ölümcül enfeksiyona yol açmasından 5 yıl sonra öldü: Doğu at ensefaliti (EEE) nedir, belirtileri neler? - 3

İYİLEŞME SÜRECİ KISA SÜRDÜ

Richard'ın komadan çıkması ve konuşmaya başlaması dikkat çekiciydi. Ancak iyileşme süreci kısa sürdü. Sonraki beş yıl boyunca travmatik beyin hasarı, karaciğer ve böbrek sorunları, nöbetler ve tekrarlayan zatürre nöbetleri gibi bir dizi sağlık sorunuyla boğuştu. Son yıllarını hastaneler ve bakım evleri arasında gidip gelerek, bu ciddi komplikasyonlarla mücadele ederek geçirdi.

Sivrisinek ısırığının ölümcül enfeksiyona yol açmasından 5 yıl sonra öldü: Doğu at ensefaliti (EEE) nedir, belirtileri neler? - 4

EEE NEDİR, BELİRTİLERİ NELER?

ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezlerine göre, EEE ile enfekte olmuş birçok kişide semptomlar gelişmez. Gelişen kişilerde ise semptomlar arasında ateş, baş ağrısı, kusma, ishal, nöbetler, davranış değişiklikleri ve uyuşukluk yer alabilir.



Sivrisinek ısırığının ölümcül enfeksiyona yol açmasından 5 yıl sonra öldü: Doğu at ensefaliti (EEE) nedir, belirtileri neler? - 5


2003 ile 2023 yılları arasında Amerika Birleşik Devletleri en az 196 EEE vakası bildirdi, 176'sı hastaneye yatışla ve 79'u ölümle sonuçlandı. Sağlık uzmanları, ABC News'in önerdiği gibi böcek kovucu kullanmayı, uzun kollu gömlek ve pantolon giymeyi ve riski azaltmak için giysi ve teçhizatı tedavi etmeyi öneriyor.

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