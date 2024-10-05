Sofralarımızdan eksik etmiyoruz ama yaşlanmayı hızlandırıyor! Hem beyin hem bağırsak düşmanıymış
Haşlama ve kızartma başta olmak üzere çeşitli şekillerde tüketmekten vazgeçemediğimiz patates, içeriğindeki potasyum, magnezyum ve vitaminlerle genel sağlık üzerinde olumlu etkilere sahip olsa da, bilinçsiz şekilde tüketildiğinde faydadan çok zarar getirebilir.
Özellikle filizlenmiş veya yeşillenmiş patates tüketmek, pek çok sağlık sorununu beraberinde getirebilir. Patateslerde meydana gelen filizlenme veya yeşillenme, patatesin tüm besin içeriğini bozar. Besin içerikleri bozulan patates; baş dönmesi, mide bulantısı, kusma, ishal, boğazda yanma hissi ve baş ağrısı gibi sağlık sorunlarına yol açabilir.