Sofralarımızdan eksik etmiyoruz ama yaşlanmayı hızlandırıyor! Hem beyin hem bağırsak düşmanıymış

Olası sağlık risklerinden korunmak için patatesi haşlamak da çözüm olmayabilir. Çünkü haşlamak, patatesin içeriğindeki C ve B vitaminlerini yok edebilir. Bu nedenle fırında pişirmek, diğer pişirme yöntemlerinden çok daha faydalıdır.