Sofralarımızdan eksik etmiyoruz ama yaşlanmayı hızlandırıyor! Hem beyin hem bağırsak düşmanıymış

Haşlama ve kızartma başta olmak üzere çeşitli şekillerde tüketmekten vazgeçemediğimiz patates, içeriğindeki potasyum, magnezyum ve vitaminlerle genel sağlık üzerinde olumlu etkilere sahip olsa da, bilinçsiz şekilde tüketildiğinde faydadan çok zarar getirebilir.

Sofralarımızdan eksik etmiyoruz ama yaşlanmayı hızlandırıyor! Hem beyin hem bağırsak düşmanıymış - 1

Özellikle filizlenmiş veya yeşillenmiş patates tüketmek, pek çok sağlık sorununu beraberinde getirebilir. Patateslerde meydana gelen filizlenme veya yeşillenme, patatesin tüm besin içeriğini bozar. Besin içerikleri bozulan patates; baş dönmesi, mide bulantısı, kusma, ishal, boğazda yanma hissi ve baş ağrısı gibi sağlık sorunlarına yol açabilir.

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Sofralarımızdan eksik etmiyoruz ama yaşlanmayı hızlandırıyor! Hem beyin hem bağırsak düşmanıymış - 2

Kızartılmış patatesler de genel sağlık açısısından birçok risk taşıyabilir. Kızarmış patatesin sindirimi oldukça zordur ve hazımsızlığa neden olabilir. Ek olarak damar sertliği ve bazı iltihaplı hastalıklara da zemin hazırlayabilir.

Sofralarımızdan eksik etmiyoruz ama yaşlanmayı hızlandırıyor! Hem beyin hem bağırsak düşmanıymış - 3

Diyetisyen Johna Burdeos, kızarmış patatesin vücutta yaşlanmayı hızlandıran zararlı bileşenler içerdiğini söyledi. Dr. Mary Wirtz ise yağda kızartılmış patateslerin hafıza bozukluğuna yol açabildiği konusunda uyardı. Patates kızartmasının sıklıkla tüketilmesi, vücuttaki toksik madde miktarında da artışa neden olabilir.

Sofralarımızdan eksik etmiyoruz ama yaşlanmayı hızlandırıyor! Hem beyin hem bağırsak düşmanıymış - 4

Olası sağlık risklerinden korunmak için patatesi haşlamak da çözüm olmayabilir. Çünkü haşlamak, patatesin içeriğindeki C ve B vitaminlerini yok edebilir. Bu nedenle fırında pişirmek, diğer pişirme yöntemlerinden çok daha faydalıdır.

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