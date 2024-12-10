Soframızdan eksik etmiyoruz ama saçları avuç avuç döküyormuş! Mutfaktaki gizli tehlike

KAFEİN

Birçok çalışmada, aşırı kafeinin vücuttaki stres hormonlarını (kortizol) artırabileceği ve bu durumun saç dökülmesini tetikleyebileceği bulunmuştur. 2014 yılında yapılan bir çalışmada, kafein alımının saç dökülmesine neden olduğu ve stres yanıtlarını artırabileceği öne sürülmüştür.

Kafein, sinir sistemi üzerinde uyarıcı bir etkiye sahiptir ve özellikle stresin saç dökülmesine neden olduğu bireylerde daha belirgin hale gelir. Kafein, vücudun su dengesini bozarak, saç köklerinin yeterince beslenmesini de engelleyebilir.