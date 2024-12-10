Soframızdan eksik etmiyoruz ama saçları avuç avuç döküyormuş! Mutfaktaki gizli tehlike

Saç dökülmesinin yaygın nedenleri arasında genetik, çevresel ve mevsimsel faktörler yer alır. Ancak bazı saç dökülmelerinin esas kaynağı beslenme şekliyle de ilgili olabilir. İşte saç kaybına neden olan 7 riskli besin:

Soframızdan eksik etmiyoruz ama saçları avuç avuç döküyormuş! Mutfaktaki gizli tehlike - 1

RAFİNE ŞEKER VE KARBONHİDRATLAR

Rafine şeker ve karbonhidratlar, insülin seviyelerini artırarak vücutta iltihaplanmayı tetikleyebilir ve saç dökülmesini hızlandırabilir. 2014 yılında yapılan bir çalışmada, yüksek glisemik indeksli gıdaların, saç dökülmesiyle ilişkili olduğu bulundu.

Şekerli gıdalar ve beyaz ekmek gibi işlenmiş karbonhidratlar, kan şekeri seviyelerini hızla yükseltir ve insülin üretimini artırır. Yüksek insülin seviyeleri, testosteronun aktif formu olan dihidrotestosteron üretimini artırabilir. DHT'nin yüksek seviyeleri, saç dökülmesinin başlıca nedeni olan androgenetik alopesiye (erkek tipi saç dökülmesi) yol açabilir.

N-LIFE HABERLERİ

Soframızdan eksik etmiyoruz ama saçları avuç avuç döküyormuş! Mutfaktaki gizli tehlike - 2

KIZARTMALAR

2015 yılında yapılan bir çalışmada, trans yağların saç dökülmesini artırdığı keşfedildi. Bu tür yağlar, iltihaplanmaya yol açarak saç köklerinin zayıflamasına neden olabilir. Ayrıca, aşırı yağlı gıdalar vücudun hormon dengesini bozabilir, bu da saç dökülmesine yol açabilir. Doymuş yağ asitlerinin fazla tüketimi, özellikle erkeklerde, testosteronun DHT'ye dönüşümünü artırabilir. DHT, saç köklerini zayıflatır ve saçların dökülmesine yol açar .

Soframızdan eksik etmiyoruz ama saçları avuç avuç döküyormuş! Mutfaktaki gizli tehlike - 3

ALKOL

Alkol de saç dökülmesinin potansiyel nedenleri arasında yer alır. Alkol, vücuttaki vitamin ve minerallerin emilimini engelleyebilir. Özellikle B vitamini, çinko, demir ve magnezyum gibi saç sağlığı için kritik besin maddelerinin eksikliği, saç dökülmesini tetikler. 2018 yılında yapılan bir araştırmada, alkol tüketiminin, saç dökülmesine neden olan ana faktörlerden biri olabileceği ortaya konulmuştur. Alkol, vücutta östrojen gibi hormon seviyelerini etkiler ve bu da saç büyümesini engeller.

Soframızdan eksik etmiyoruz ama saçları avuç avuç döküyormuş! Mutfaktaki gizli tehlike - 4

TUZ

Aşırı sodyum, vücuttaki su dengesini bozarak, saçların kurumasına ve dökülmesine yol açabilir. Aşırı tuz alımı, kan dolaşımını olumsuz etkiler, bu da saç köklerinin beslenmesini engeller. 2013 yılında yapılan bir araştırmada, aşırı tuz tüketiminin saç dökülmesine katkıda bulunan bir faktör olduğu tespit edildi. Yüksek sodyum alımı, vücudun su tutma kapasitesini artırarak, saç foliküllerinin beslenmesini bozar. Saç köklerine yeterli oksijen ve besin gitmediğinde, saç dökülmesi artar.

Soframızdan eksik etmiyoruz ama saçları avuç avuç döküyormuş! Mutfaktaki gizli tehlike - 5

KAFEİN

Birçok çalışmada, aşırı kafeinin vücuttaki stres hormonlarını (kortizol) artırabileceği ve bu durumun saç dökülmesini tetikleyebileceği bulunmuştur. 2014 yılında yapılan bir çalışmada, kafein alımının saç dökülmesine neden olduğu ve stres yanıtlarını artırabileceği öne sürülmüştür.

Kafein, sinir sistemi üzerinde uyarıcı bir etkiye sahiptir ve özellikle stresin saç dökülmesine neden olduğu bireylerde daha belirgin hale gelir. Kafein, vücudun su dengesini bozarak, saç köklerinin yeterince beslenmesini de engelleyebilir.

Soframızdan eksik etmiyoruz ama saçları avuç avuç döküyormuş! Mutfaktaki gizli tehlike - 6

İŞLENMİŞ ETLER

İşlenmiş etlerde bulunan bazı maddeler, vücutta toksin birikimine yol açarak saç dökülmesine zemin hazırlayabilir. 2017 yılında yapılan bir araştırmada işlenmiş etlerin, yüksek miktarda doymuş yağ ve sodyum içermesi nedeniyle, saç dökülmesine katkıda bulunabileceği belirlenmiştir. Ayrıca işlenmiş etlerde bulunan bazı kimyasallar, hormon dengesini bozarak saç dökülmesini hızlandırabilir.

Soframızdan eksik etmiyoruz ama saçları avuç avuç döküyormuş! Mutfaktaki gizli tehlike - 7

SÜT VE SÜT ÜRÜNLERİ

Süt ve süt ürünlerinin bilinçsiz tüketimi de hormon seviyelerini etkileyebilir. Bu ürünlerde bulunan IGF-1 (insülin benzeri büyüme faktörü), saç dökülmesini artırabilen bir bileşendir.

2010 yılında yapılan bir araştırma, süt ve süt ürünlerinin, özellikle erkeklerde, testosteron seviyelerini artırabileceğini ve bunun da saç dökülmesine neden olabileceğini göstermiştir. 

Soframızdan eksik etmiyoruz ama saçları avuç avuç döküyormuş! Mutfaktaki gizli tehlike - 8


Saç dökülmesinin genel sebeplerinden biri de genetik yatkınlıktır. Genetik yatkınlık, özellikle erkeklerde erkek tipi saç dökülmesine yol açar. Hormonal dengesizlikler, özellikle tiroit hastalıkları veya doğum sonrası dönemde saç dökülmesini tetikleyebilir.

Soframızdan eksik etmiyoruz ama saçları avuç avuç döküyormuş! Mutfaktaki gizli tehlike - 9

Stres, vücutta saç dökülmesine neden olabilen fiziksel değişikliklere yol açar. Ayrıca, alopesi areata gibi bağışıklık sistemi kaynaklı hastalıklar da saç kaybına neden olabilir. İlaçlar ve tedaviler, örneğin kanser tedavisi için kullanılan kemoterapi de saç dökülmesine yol açabilir.

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