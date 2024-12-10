Soframızdan eksik etmiyoruz ama saçları avuç avuç döküyormuş! Mutfaktaki gizli tehlike
Saç dökülmesinin yaygın nedenleri arasında genetik, çevresel ve mevsimsel faktörler yer alır. Ancak bazı saç dökülmelerinin esas kaynağı beslenme şekliyle de ilgili olabilir. İşte saç kaybına neden olan 7 riskli besin:
RAFİNE ŞEKER VE KARBONHİDRATLAR
Rafine şeker ve karbonhidratlar, insülin seviyelerini artırarak vücutta iltihaplanmayı tetikleyebilir ve saç dökülmesini hızlandırabilir. 2014 yılında yapılan bir çalışmada, yüksek glisemik indeksli gıdaların, saç dökülmesiyle ilişkili olduğu bulundu.
Şekerli gıdalar ve beyaz ekmek gibi işlenmiş karbonhidratlar, kan şekeri seviyelerini hızla yükseltir ve insülin üretimini artırır. Yüksek insülin seviyeleri, testosteronun aktif formu olan dihidrotestosteron üretimini artırabilir. DHT'nin yüksek seviyeleri, saç dökülmesinin başlıca nedeni olan androgenetik alopesiye (erkek tipi saç dökülmesi) yol açabilir.